به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی چهارشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان اظهار کرد: ثبت وقایع در برنامه ریزی‌ها حائز اهمیت است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ثبت دقیق وقایع منجر به برنامه ریزی دقیق می‌شود، اضافه کرد: مسؤولان ذیربط باید حساسیت کافی در ثبت وقایع داشته باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در خصوص سامانه مشترک ثبت اسناد و ثبت احوال نیز بیان کرد: مشکلات و موانع پیش روی این سامانه بررسی و طی گفتگو با سازمان‌های مرکزی در اسرع وقت حل و فصل شود.

وی در رابطه با دفن اموات در مناطق دور از دسترس نیز گفت: در برخی مواقع شاهد آن هستیم که دفن اموات در گورستان‌هایی صورت می‌گیرد که مراحل لازم ثبت نمی‌شود؛ این موارد باید از طریق بهداشت یا دهیاری‌ها پیگیری و اطلاعات لازم دریافت شود.