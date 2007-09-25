18 فارغ التحصیل دانشگاهی طلبه حوزه علمیه خراسان شدند

مدیر حوزه علمیه فاضلیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این گروه از داوطلبان پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود مشروط به نداشتن مشکل نظام وظیفه ، بدون شرکت در آزمون ورودی و پس از موفقیت در مصاحبه حضوری پذیرش شده اند.

حجت الاسلام عابدینی افزود: این گروه از طلاب در کنار برنامه تحصیلی مطابق حوزه های علمیه دوره های دانش افزایی در رشته های مختلف مانند روان شناسی اسلامی، خانواده و تاریخ را می گذرانند.

وی افزود: این مدرسه علمیه در زمینی به مساحت 100 متر مربع در سه طبقه پذیرای 38 طلبه فارغ التحصیل دانشگاهها است که بیش از نیمی از این تعداد را دارندگان مدرک کارشناسی تشکیل می دهند. کتابخانه ای با بیش از 3 هزار جلد و چند دستگاه رایانه بخشی از امکانات آموزشی این مدرسه علمیه را تشکیل می دهد.

مدیر حوزه علمیه فاضلیه گفت : تالیف دهها مقاله علمی، کسب مقام های متعدد آموزشی و پژوهشی همچنین انتشار دو ماهنامه داخلی مدرسه فاضلیه و حوزه علمیه خراسان بخشی دیگر از فعالیتهای طلاب این مدرسه را تشکیل می دهد.