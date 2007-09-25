  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۴

مدیر حوزه علمیه فاضلیه:

18 فارغ التحصیل دانشگاهی طلبه حوزه علمیه خراسان شدند

18 فارغ التحصیل دانشگاهی طلبه حوزه علمیه خراسان شدند

یکصد و 9 نفر در سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه خراسان ثبت نام کرده بودند که پس از انجام مصاحبه 18 نفر به صورت نهایی پذیرش شده اند.

مدیر حوزه علمیه فاضلیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این گروه از داوطلبان پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود مشروط به نداشتن مشکل نظام وظیفه ، بدون شرکت در آزمون ورودی و پس از موفقیت در مصاحبه حضوری پذیرش شده اند.

حجت الاسلام عابدینی افزود: این گروه از طلاب در کنار برنامه تحصیلی مطابق حوزه های علمیه دوره های دانش افزایی در رشته های مختلف مانند روان شناسی اسلامی، خانواده و تاریخ را می گذرانند.

وی افزود: این مدرسه علمیه در زمینی به مساحت 100 متر مربع در سه طبقه پذیرای 38 طلبه فارغ التحصیل دانشگاهها است که بیش از نیمی از این تعداد را دارندگان مدرک کارشناسی تشکیل می دهند. کتابخانه ای با بیش از 3 هزار جلد و چند دستگاه رایانه بخشی از امکانات آموزشی این مدرسه علمیه را تشکیل می دهد.

مدیر حوزه علمیه فاضلیه گفت : تالیف دهها مقاله علمی، کسب مقام های متعدد آموزشی و پژوهشی همچنین انتشار دو ماهنامه داخلی مدرسه فاضلیه و حوزه علمیه خراسان بخشی دیگر از فعالیتهای طلاب این مدرسه را تشکیل می دهد.

کد مطلب 556701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها