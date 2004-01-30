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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۵۶

مشاور وزير نفت در گفت و گو با مهر:

تنوع قراردادهاي نفتي در برنامه چهارم توسعه در اولويت قرار دارد

تنوع قراردادهاي نفتي در برنامه چهارم توسعه در اولويت قرار دارد

افزايش آزادي عمل وزارت نفت و استفاده از سيستم هاي متفاوت تامين مالي قراردادها از مهمترين محورهاي برنامه چهارم توسعه در بخش نفت و گاز است .

مشاور وزير نفت در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در برنامه سوم توسعه پيشنهاد افزوده شدن قراردادهاي مشاركت در توليد داده شد كه به دولت فقط مجوز استفاده از اين نوع قراردادها در صنايع پايين دستي نفت داده شد.
محمد جواد عاصمي پور اضافه كرد: اما در برنامه چهارم توسعه دولت تنوع قراردادهاي نفتي را مهمترين راه براي تامين منابع مالي مورد نياز در صنايع بالادستي نفت براي حفظ توليد نفت كشور دانسته و پيشنهاد آن را داده است.
وي افزود: در برنامه چهارم پيشنهاد داده شده است تا اختيارات وزارت نفت براي استفاده از سيستم هاي متفاوت تامين مالي افزايش يابد.
عاصمي پور تصريح كرد: تاكنون وزارت نفت تنها از قراردادهاي فاينانس و بيع متقابل براي جذب سرمايه ها استفاده مي كرد كه با تصويب اين پيشنهاد به وزارت نفت اجازه داده مي شود در بعضي از حوضه هاي نفتي خود از قراردادهاي مشاركت در توليد استفاده كند .
وي اظهارداشت: در اين صورت، كنسرسيوم هايي متشكل از شركتهاي داخلي وخارجي تشكيل مي شود كه مي تواند به رشد اين صنعت كمك كند .

 

کد مطلب 55672

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