حسن ملکیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانهروز گذشته ۳۸ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۴۰ نفر نیز با حال خوب ترخیص شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۱ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که پنج نفر تحت مراقبت ویژه بوده قرار دارند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ثبت سه فوتی جدید کرونایی در استان طی شبانه روز گذشته خبر داد و بیان کرد: کرونا در استان بوشهر تاکنون جان دو هزار و ۲۱۰ نفر را گرفته است.
وی تعداد کل مبتلایان کرونا در استان بوشهر را ۱۰۸ هزار و ۳۹ نفر عنوان کرد.
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