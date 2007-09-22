آندری ریباکو مدال طلای دسته 85 کیلوگرم را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در ششمین روز از هفتاد و ششمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان ، وزنه برداران گروه A دسته 85 کیلوگرم به مصاف هم رفتند که این رقابت ها دقایقی پیش با قهرمانی آندری ریباکو وزنه بردار بلاروس به اتمام رسید. براساس این گزارش، نتایج این رقابت ها به شرح زیر است:



آندری ریباکو از بلاروس، یکضرب: 187 کیلوگرم- دوضرب: 206 کیلوگرم- مجموع: 393 کیلوگرم- اول

اسلامبک ابیف از روسیه، یکضرب: 172 کیلوگرم- دوضرب: 200 کیلوگرم- مجموع: 372 کیلوگرم- دوم

استرالت سو از بلاروس، یکضرب: 170 کیلوگرم- دوضرب: 200 کیلوگرم- مجموع: 370 کیلوگرم- سوم

گفتنی است، شهروز قربانی و محمد سرلک 2 ملی پوش دسته 85 کیلوگرم کشورمان که روز گذشته در گروه C این دسته وزنه زدند با مجموع 330 و 315 کیلوگرم به ترتیب در جایگاه 32 و 34 دسته 85 کیلوگرم قرارگرفتند و نتوانستند امتیازلازم را برای تیم ملی کشورمان کسب کنند.