کشف و ضبط ۱۶ قبضه اسلحه قاچاق در دشت عباس دهلران

عین الله نیازی فر در گفتگو با خبر نگار مهر بیان کرد: با هوشیاری مرزبانی دهلران در بخش دشت عباس، تعداد ۱۶ قبضه برنو کشف و ضبط شده است.

وی اظهار کرد: اسلحه کشف شده در حین ورود به خاک کشور توسط مرزبانی کشف شده و با توجه تاریکی شب متهمین فرار کردند.

نیازی فر تصریح کرد: این میزان سلاح جنگی قاچاق که از کشور عراق وارد مرز کشور شده بود که مرزبانی طی یک عملیات غافلگیرانه محموله قاچاق را توقیف کردند.

وی ضمن هشدار به قاچاقچیان گفت: با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی و برخورد قاطع دستگاه قضائی زمینه جولان و قاچاق اسلحه در منطقه را نخواهیم داد و برابر قانون با قاچاقچیان برخورد خواهد شد.

لازم به ذکر است هفته گذشته نیز ۵۰ قبضه اسلحه قاچاق از نوع کلت کمری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در بخش دشت عباس دهلران کشف و ضبط شد.