آثاری فاخر برای بازتاب جنایات بعثی ها علیه آزادگان خلق شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در مراسم گرامیداشت ورود آزادگان به میهن اسلامی در سنندج اظهار کرد: در تاریخ کشور ما که یکی از کشورهای متمدن و چند هزارساله دارد شاهد پشت سر گذاشتن دورانهای مختلفی هستیم.
وی افزود: روزهای تلخ و شیرینی بر مردم ایران گذشته است و دورههای درخشانی را نیز سپری کردهاند که دوران دفاع مقدس یکی از این دورههای درخشان است.
استاندار کردستان تصریح کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران یک نظام نوپا بود با یک جنگ نابرابر و با پشتیبانی قدرتهای بزرگ دنیا مواجه شد.
زارعی کوشا افزود: در دوران دفاع مقدس که یکی از طولانیترین جنگهای تاریخ کشورمان بود حتی یک وجب از خاک کشورمان دست دشمنان نیافتاد و این مهم ثمره ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و حمایت همه جانبه ملت ایران بود.
وی خاطرنشان کرد: آزادگان ما در دوران دفاع مقدس سختترین دوران را پشت سر گذاشتند و با ارادهای پولادین تمام شکنجههای رژیم بعث عراق را پشت سر گذاشتند.
استاندار کردستان تصریح کرد: متأسفانه در راستای بازتاب جنایات رژیم بعث صدام علیه رزمندگان و آزادگان کشورمان کم کاری بسیاری داشتهایم و انتظار داریم که اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به خلق آثاری ماندگار در این عرصه همت گمارند.
زارعی کوشا افزود: دشمنان ایران اسلامی در طول این سالها همواره کوشیدهاند که زوایای جنایت بزرگی که علیه ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس صورت گرفت را مخدوش کنند لذا در این راستا وظیفه داریم با جهاد تبیین به بازتاب این جنایات بپردازیم.
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