ارجاع ۵۷۱۱ پرونده نزاع و درگیری به پزشکی قانونی کرمانشاه

سلیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار نزاع چهار ماهه سال جاری در استان کرمانشاه، اظهار کرد: از فروردین ماه تا تیرماه سال جاری تعداد پنج هزار و ۷۱۱ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از پنج هزار و ۷۱۱ نفر مصدوم به دلیل نزاع و درگیری در چهار ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۶۶۳ نفر زن و چهار هزار و هشت نفر مرد بوده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۶۶۴ نفر کاهش سیر نزولی را طی کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در بیان هشدار به مراجعه کنندگان، تصریح کرد: به دلیل عدم فعالیت‌های درمانی در مرکز پزشکی قانونی اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه خصوصاً در موارد پرخطر مراجعه به مراکز درمانی برای انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

خانی ادامه داد: ظاهر خون آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات می‌شود نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است و معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع است.

وی با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضائی یا انتظامی برای پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است، خاطر نشان کرد: مراجعه کنندگان در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی برای پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند.

خانی با بیان اینکه طول درمان تأثیری در میزان دیه ندارد، عنوان کرد: هدف از انجام معاینه تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود که انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو صورت می‌گیرد.