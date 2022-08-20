به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز شنبه در ستاد هماهنگی کمیته حمل و نقل زائران اربعین حسینی در شهرستان بروجرد با بیان اینکه خدمت به زائران عتبات عالیات افتخار و عنایتی از طرف اباعبدالله (ع) است، گفت: بنا به تاکید استاندار لرستان که ریاست ستاد هماهنگی اربعین حسینی استان را برعهده دارند و بر اساس شیوه نامهی ابلاغی ستاد اربعین کشور، وظیفه تمام دستگاههای عضو ستاد مشخص و ابلاغ شده است که در این راستا نیاز است همه با اتحاد و همدلی در مسیر خادمی امام حسین (ع) تلاش کنیم.
وی با اشاره به نقش استان لرستان در پشتیبانی پایانههای مرزی غرب و جنوب کشور به ویژه پایانه شهید سلیمانی مهران گفت: با توجه به اهمیت همایش بزرگ اربعین حسینی و بازتاب آن در دنیا، در حال حاضر مهمترین کار، تسهیل در تردد، ایمنی و خدمت رسانی و اسکان زائران اربعین حسینی است از این رو باید تمام موانع موجود برطرف و مقدمات این سفر معنوی فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان با قدردانی از انجمنهای صنفی کالا و مسافر استان و شهرستان بروجرد در ایام مختلف سال و به خصوص حمل کالاهای اساسی و اربعین، از آنها به عنوان سرکاروان های زائران اربعین یاد کرد و افزود: دشمن سعی دارد راهپیمایی اربعین را که بزرگترین همایش جهان تشیع است در اذهان عمومی کمرنگ جلوه دهد اما در طول سالهای اخیر ثابت شده که حتی غیرمسلمانها نیز به دلیل علاقه به امام حسین (ع) به عنوان پرچمدار آزادگی به این همایش پیوستهاند و این موضوع وظیفه ما را به عنوان خادمان اربعین سنگینتر میکند.
شیروانی با بیان شرح وظایف هر یک از دستگاههای عضو کمیته حمل و نقل، بر زیباسازی مبادی ورودی شهر، تجهیز نمازخانهها و استراحتگاههای پایانههای مسافربری، ضدعفونی و نظافت پایانهها، پاکسازی تصادفات در محدوده شهری توسط شهرداری بروجرد، تأمین سوخت برای جایگاههای ثابت و سیار و بازدید روزانه از جایگاهها توسط شرکت پخش فرآوردههای نفتی، همکاری صداوسیما در اطلاع رسانی وضعیت محورهای منتهی به مرزها و گفتگوهای خبری با موضوع اطلاع رسانی خدمات ستاد اربعین، اعلام آمار پایگاههای ثابت و سیار امدادی و اورژانس و استقرار در مناطق مستعد تصادف توسط اورژانس و هلال احمر و ارسال گزارش روزانه برای راهداری، استقرار گشتهای مشترک پلیس، راهداری، اورژانس و هلال احمر در محورهای مهم تاکید کرد.
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