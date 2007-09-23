حقوق پزشکی تعاملی راهگشا با بیماران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور دکتر محمود عباسی، رئیس مرکز اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، نسبت اخلاق و حقوق پزشکی در مجموعه برنامه سوفیا در رادیو گفتگو بررسی ‌شد.

دکتر عباسی در ابتدای سخنانش با اشاره به این نکته که حقوق پزشکی موضوع نسبتاً جدیدی است که برای نخستین بار در دو دهه اخیر به عنوان موضوعی مجزا و به یکی از گرایشهای نوین رشته های حقوقی در انگلستان مورد توجه قرار گرفته گفت : این رشته به لحاظ اهمیت و تاثیر متقابل این رشته با پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی و دیگر رشته های حقوقی مرتبط، هسته مرکزی این رشته بیش از محدوده و شاخه های آن قابل شناسایی است.

وی افزود: در تعریف حقوق پزشکی می توان گفت مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر مسائل پزشکی و دارویی و دیگر مشاغل وابسته است که اجرای آن توسط محاکم قضایی تضمین می گردد. بنابراین دایره و حوزه مطالعه این رشته همانند اخلاق پزشکی بسیار وسیع است به گونه ای که در میان رشته های مختلف پزشکی رشته ای را نمی توان یافت که از حوزه مطالعه حقوق پزشکی خارج باشد.

وی اخلاق پزشکی را مجموعه بایدها و نبایدها توصیف کرد که ضمانت اجرایی آن درونی و وجدانی است در حالیکه حقوق پزشکی مجموعه ای از اوامر و نواهی قانونگذار است که دارای ضمانت اجرایی قانونی است و عموماً برگرفته از ارزشهای اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه است.

دکتر عباسی همچنین مباحث اخلاق پزشکی را چنین برشمرد: مسائل اخلاقی در بیماران پایان حیات، اخلاق در پژوهشهای پزشکی، وظایف و مسئولیتهای پزشک، حقوق و نقش بیمار در تصمیم گیریهای پزشکی، فایده رساندن و زیان وارد نکردن، مباحث حقوقی و اخلاقی در پیوند اعضاء، عدالت در توزیع منابع، رضایت آگاهانه، اتانازی، سلامت و بیماری، مفهوم شخص ، شاٌن و کرامت انسانی، کمیته های اخلاق در پژوهش، مرگ مغزی و شاخص های آن، شبیه سازی انسان.

دکتر عباسی با اشاره به این نکته که ما اعتقاد داریم اندیشمندان علوم پزشکی به تنهایی نمی توانند بار سنگین اخلاق پزشکی را به دوش کشند گفت : این حوزه ای میان رشته ای است و به همراهی و همدلی اندیشمندان حوزه های مختلف فقهی، فلسفی، حقوقی نیازمند است.