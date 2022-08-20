۴ بیمارستان گنبدکاووس به مرکز آموزشی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گل‌فیروزی عصر شنبه در قرارگاه شهید همدانی ویژه هفته دولت اظهارکرد: چهار بیمارستان تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گنبدکاووس در هفته دولت امسال به مرکز آموزشی و درمانی تبدیل می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان توضیح داد که بیش از دو دهه پیگیر آموزشی شدن چهار بیمارستان پیامبر اعظم (ص)، طالقانی، مطهری و شهدا هستیم و مجتمع عالی سلامت گنبدکاووس هم مصوبه وزارت بهداشت را اخذ کرده و در چند رشته در مقطع کاردانی از سال ۱۴۰۲ شروع به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

وی بیان کرد: افتتاح سلف سرویس دانشجویی دانشگاه و بهره‌برداری از خوابگاه بهورزی دانشگاه که بهسازی و تجهیز شده و هر دو در گرگان قرار دارند، در هفته دولت انجام خواهد شد.

گل فیرزوی ادامه داد: کلنگ زنی دانشکده بهداشت با سه هزارمترمربع زیربنا و ۶۰ میلیارد تومان اعتبار، افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت پیرواش، آزمایشگاه مرکزی کلاله و مرکز جامع خدمات سلامت شهری ۲، مرکز جامع خدمات سلامت نوکنده و پروژه زیست پزشک بندرگز از جمله پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در هفته دولت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: اورژانس بیمارستان علی‌آبادکتول به عنوان یکی از ۱۰ اورژانس استاندارد و مجهز کشور و همچنین سی‌تی‌اسکن این بیمارستان در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه کل هزینه‌های پروژه‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال است.