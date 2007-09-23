انتشار آثار فلسفی در هفته گذشته بازهم کاهش یافت

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، براساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی این موسسه، در هفته گذشته 610 عنوان کتاب در شمارگان دو میلیون و 504 هزار و 900 جلد منتشر شد که شمارگان متوسط هر عنوان 4146 جلد بود.

این 610 عنوان در 492 هزار و 340 صفحه انتشار یافت و هر کتاب به طور متوسط در 238 صفحه منتشر شده است.

در هفته ای که گذشت از میان610 عنوان کتابی که به چاپ رسیده، 273 عنوان (45 درصد) چاپ نخست و 337 عنوان (55 درصد) چاپ مجدد، 469 عنوان (77 درصد) تالیف و 141 عنوان (23 درصد) ترجمه بوده است.

در این هفته، بیشترین کتاب ها با 113 عنوان (19 درصد) در موضوع علوم اجتماعی منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوع های دین با 108 عنوان(18 درصد)، ادبیات با 93 عنوان (15 درصد) ، علوم طبیعی و ریاضیات با 88 عنوان (14 درصد)، ، علوم عملی با 74 عنوان ( 11 درصد)، زبان با 50 عنوان (8 درصد) هنر و تاریخ و جغرافیا هر کدام با 28 عنوان (5 درصد)، ، فلسفه با 23 عنوان (4 درصد) ، کلیات با 5 عنوان (1 درصد) قرار گرفته اند.