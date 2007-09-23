یک میلیارد تومان به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بابل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قربانی شب گذشته در جریان بازدید از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد با حضور استاندار و جمعی از مسئولان در گزارشی اعلام کرد: پنج هزار و 982 خانوار مدد جو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان هستند.

وی ادامه داد: همچنین هزار و 650 دانش آموز و 206 دانشجو تحت پوشش کمیته امداد بابل هستند.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی بابل با اشاره به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید به هر خانوار مبلغ 26 هزار تومان کمک هزینه تحصیلی پرداخت شده، تصریح کرد: 75 مرکز خدمات بهداشتی و درمانی با این اداره طرف قرارداد هستند.

در این بازدیدها استاندار مازندران و مسئولین همراه وی قول مساعد برای ساخت مسکن محرومین دادند و کمک های غیرنقدی خود را به این خانواده ها اعطا کردند.