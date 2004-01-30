فعاليت تشكلهاي صنفي دانشجويي قانونمند مي شود

غلام رضا ظريفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: كليات طرح نحوه انجام تشكلهاي دانشجويي ودانشگاهي در شور اول به تصويب نمايندگان مجلس رسيد ، براساس آن دستورالعملها و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در ارتباط با فعاليتهاي صنفي دانشجويان وجود داشت ، پس از بررسي وجمع بندي وهمچنين رايزني با دستگاههاي مختلف تبديل به قانون مي شود.

وي افزود: تصويب اين طرح باعث مي شود فعاليت تشكلها وصنفهاي دانشجويي از شكل سليقه اي خارج وقانونمند شود وجزييات فعاليت اين انجمنها در شور دوم مجلس تصويب ونهايتا بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد.

وي خاطر نشان كرد:لازم است قوانين فعاليت تشكلهاي دانشجويي با گرايشهاي مختلف هر از گاهي ، باتوجه به تغييرات وشرايط جامعه مورد بازنگري ، بازبيني وتجديد نظر قرار گيرند ونقاط قوت وضعف آنها تقويت واز بين برود.

معاون امور دانشجويي وزارت علوم تاكيد كرد: نمايندگان مجلس با تصويب اين طرح دست دانشجويان را براي فعاليتهاي صنفي باز گذاشته اند وبا يك ديد استنباطي با مساله برخورد كرده اند.