قطع همکاری با ایران برای ترکیه غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو،"رجب طیب اردوغان" در جمع خبرنگاران و پیش از سوار شدن به هواپیما به مقصد آمریکا خاطر نشان کرد:" روسیه و ایران مهمترین منابع تهیه گاز طبیعی هستند."

وی افزود: درخواست گاز طبیعی ترکیه به علت رشد صنعتی داخلی و افزایش نیازها برای گرما در حال افزایش است.

اردوغان تصریح کرد:" قطع همکاری گازی با این کشورها برای ما غیرممکن است."

اظهارات اردوغان در پاسخ به ادعاهای " نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در آنکارا صورت گرفت که گفته بود همپیمانان آمریکا باید به اعمال تحریمها علیه ایران به خاطر برنامه هسته ای آن توجه داشته باشند.

طی دو ماه گذشته، ترکیه و ایران توافقنامه اولیه ای در زمینه انتقال گاز ایران از خاک ترکیه به اروپا را امضا کردند. این توافقنامه همچنین توسعه 3 فاز از فازهای میدان پارس جنوبی را به ترکیه واگذار کرده که ترکیه از ابتدای سال 2008 کار آن را آغاز خواهد کرد. همچنین آنکارا با ساخت سه نیروگاه گازی در ایران موافقت کرده است.

بر اساس این تفاهمنامه، ترکیه متعهد به ترانزیت سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ایران و ترکیه به اروپا می‌شود. سه شرکت انرژی آلمانی، فرانسوی و سوئیسی برای خرید گاز انتقالی ایران از طریق خاک ترکیه اعلام آمادگی کردند.