داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر گفت: لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی نگاه جامعی به تمام بخش های مختلف اقتصادی دارد و قلمرو فعالیت هر یک از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد تعریف شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه لایحه اصل 44 چگونگی فرآینده خصوصی سازی و پیگیری آن را مدنظر قرارداده است، افزود: چگونگی استفاده از منابع حاصل از واگذاری و اولویت های مصرف آن در لایحه ذکر شده است.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از انحصار و تشویق رقابت در لایحه مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: در این لایحه یک شورای رقابت پیش بینی شده است که ماهیت آن غیر دولتی بوده و کارشناسان برجسته کشور و برخی مقامات قضایی را در خود جای داده است.

دانش جعفری اضافه کرد: اگر فعالیتی در بنگاهی انحصاری بود، این مقامات می توانند حکم صادر کنند تا این بنگاه به مسیر اصلی خود بازگردد. وی مقابله با انحصار را از ویژگی‌های لایحه اصل 44 دانست و تصریح کرد: سعی شده در این لایحه چارچوب هایی قرار گیرد تا از ایجاد انحصار در اقتصاد جلوگیری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخش تعاون گرچه یکی از سه بخش اصلی کشور محسوب می شود، اما در گذشته نقش برجسته ای در اقتصاد نداشته است. وی با بیان اینکه در لایحه سعی شده در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 جایگاه بخش تعاون در اقتصاد گسترش یابد، افزود: قرار است سهم این بخش که هم اکنون 3 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد است به 25 درصد افزایش یابد.

دانش جعفری با اشاره به اینکه این لایحه نگاه جدید و نوع جدیدی از فعالیت ها را برای بخش تعاونی درنظر گرفته است، افزود: با تغییرات در بخش تعاون، شمول فعالیت تعاونی ها نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد با ایجاد امکانات بیشتر برای تعاونی ها، سهم آن در اقتصاد افزایش یابد تا در کنار تولید ثروت به توزیع ثروت دست یابیم.