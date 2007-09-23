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۱ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۳

/ هفته چهارم لالیگا /

بارسلونا با گل های مسی مقابل سویا به برتری رسید

بارسلونا با گل های مسی مقابل سویا به برتری رسید

تیم فوتبال بارسلونا دیشب در چارچوب هفته چهارم رقابت های لالیگا اسپانیا با دو گل مسی مقابل سویا به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا دیشب در حالی که میزبان سویا بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری رسید. برای بارسا در این دیدار لیونل مسی در دقایق 73 و 80(پنالتی) گلزنی کرد. تک گل سویا را هم کانوته در دقیقه 90 به ثمر رساند.

دیگر دیدار دیشب را تیم های رکرتیوو هوئلوا و اسپانیول برگزار کردند که تیم رکرتیوو موفق شد با نتیجه 2 بر یک میهمان خود را شکست دهد. هر دو گل تیم میزبان را گوئررو در دقایق 55 و 60 به ثمر رساند و تک گل اسپانیول در دقیقه 5 توسط ریه را به ثمر رسید.

 هفته چهارم این رقابت ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آلمریا - مایورکا
* ختافه - دپورتیوو لاکرونا
* لوانته - آتلتیک بیلبائو
* رئال بتیس - والنسیا
* ویارئال - رئال مورسیا
* زاراگوزا - اوساسونا
* آتلتیکو مادرید - راسینگ سانتاندر
* وایادولید - رئال مادرید

کد مطلب 556875

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