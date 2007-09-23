بارسلونا با گل های مسی مقابل سویا به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا دیشب در حالی که میزبان سویا بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری رسید. برای بارسا در این دیدار لیونل مسی در دقایق 73 و 80(پنالتی) گلزنی کرد. تک گل سویا را هم کانوته در دقیقه 90 به ثمر رساند.

دیگر دیدار دیشب را تیم های رکرتیوو هوئلوا و اسپانیول برگزار کردند که تیم رکرتیوو موفق شد با نتیجه 2 بر یک میهمان خود را شکست دهد. هر دو گل تیم میزبان را گوئررو در دقایق 55 و 60 به ثمر رساند و تک گل اسپانیول در دقیقه 5 توسط ریه را به ثمر رسید.



هفته چهارم این رقابت ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آلمریا - مایورکا

* ختافه - دپورتیوو لاکرونا

* لوانته - آتلتیک بیلبائو

* رئال بتیس - والنسیا

* ویارئال - رئال مورسیا

* زاراگوزا - اوساسونا

* آتلتیکو مادرید - راسینگ سانتاندر

* وایادولید - رئال مادرید