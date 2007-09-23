الریان از سد السیلیا گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در آخرین دیدار از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر تیم فوتبال الریان در خانه میزبان السیلیا بود .

الریان که یکی از مدعیان قهرمانی است، توانست با کسب برتری یک برصفر مقابل این تیم به جمع تیم های صدرنشین لیگ قطر اضافه شود. تنها گل تیم فوتبال الریان را در این بازی تیاگو در دقیقه 44 به ثمر رساند.

در پایان دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قطر تیم های الغرافه، السد و الریان با امتیازی برابر(6 امتیاز) به ترتیب رده های اول تا سوم جدول رده بندی را در اختیار دارند.