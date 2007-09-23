فرمانده کل سپاه: عاقبت هرگونه تعرض به ایران برای دشمنان تلخ و پشیمان کننده است

به گزارش خبرنگارمهر، سردار سرلشگر محمد علی جعفری در حاشیه رژه بزرگ نیروهای مسلح در جوار حرم امام در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ما امروز این توانایی را داریم که تکنولوژی تسلیحات مدرن خود را در اختیار کشورهای دیگر نیز قرار دهیم.

وی در خصوص امکان عملی حمله نظامی به ایران گفت: البته این واقعیتی است که دشمن از نظر توانمندی‌های مادی به خصوص در بخش هوایی از ما بالاتر است اما ما با ویژگی‌های خاص و شیوه‌های منحصر به خود که در اختیار داریم می‌توانیم این برتری و توانایی را خنثی کنیم که نمونه‌ شکست دشمن از طرحهای ابتکاری در جنگ 33 روزه حزب الله با رژیم صهیونیستی به دفعات دیده شد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما تکنولوژی را با تکنولوژی جواب نمی‌دهیم، افزود: با شناسایی دقیقی نقاط ضعف دشمن و استفاده از شیوه‌های منحصر به فرد جواب سنگینی به هر گونه حماقت آنها خواهیم داد.

جعفری خاطرنشان کرد: اگر امکانات حاضر که اکنون در اختیار ایران است در دوران دفاع مقدس وجود داشت هیچ گاه جنگ هشت سال طول نمی‌کشید و ظرف چند ماه دشمن را از خاک خود بیرون می‌کردیم.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه درست است که از نظر تسلیحات نظامی به پای دشمنان نرسیده‌ایم گفت: البته در توانمندی های دفاعی و نحوه دفاع از خود و شکست دشمنان به طور کامل خودکفا شده ایم و طرح‌های مقابله ایران کاملاً عملی و فراهم است.

سرلشگر جعفری در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در اختیار قرار دادن فضا یا پایگاه از سوی کشورهای منطقه به منظور حمله به ایران است گفت: هر کشوری که فضای خود را برای حمله به ایران، به دشمنان بدهد یا شرایطی را برای حمله به ایران فراهم کند قطعاً به منزله متحد دشمن محسوب شده و پاسخ ایران با موشک‌هایش خواهد بود.