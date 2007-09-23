پرسش "مهر"؛ تعالی همه جانبه کشور و راهکارهای تحقق و موانع آن

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که صبح امروز در آیین گشایش سال تحصیلی 87-86 در مجتمع آموزشی دخترانه "پاسداران آسمان" سخن می گفت،‌‌ با طرح پرسش مهر اظهار داشت: ملت ما شایسته فتح قله های بلند و نشستند بر جایگاه رفیع در دنیا است و دانش آموزان باید به این پرسش پاسخ دهند که چه عواملی ما را در مسیر پیشرفت و تعالی همه جانبه قرار می دهد .

احمدی نژاد از همبستگی و وحدت، علم آموزی و کسب معارف ، ایمان به خدا و عشق به هم نوع و کار و تلاش و مجاهدت پیگیر و خلاقیت و آرمان گرایی به عنوان عوامل یاد کرد که انسان را به نقطه پیشرفت همه جانبه هدایت و در این مسیر یاری می دهد.

او پرسش دوم را چنین مطرح کرد که راههای رسیدن به پیشرفت و تعالی همه جانبه چیست و چه موانعی ما را از دستیابی به این نقطه بلند باز می دارد و ادامه داد: تفرقه ، سستی و آسیب پذیری فرهنگی ، عدم شناخت دشمن و توطئه های او و عدم دفاع همه جانبه در برابر هجوم بیگانه و از دست دادن شجاعت ، خلاقیت و فرصت ها از موانع تحقق تعالی کشور هستند.

رئیس جمهور، پرسش مهر امسال را این گونه پایان داد که چگونه می توانیم موانع پیشرفت و تعالی را از سر راه خود برداریم تا به سرعت به سوی قله ها گام برداشته و در جایگاه رفیع در دنیا امروز قرار گیریم .

گفتنی است، دکتر احمدی نژاد سال 84 محور پرسش مهر را "عدالت و راهکارهای تحقق آن" اعلام کرده بود. وی پرسش مهر سال 85 را نیز "محبت و مهرورزی و نقش آن در ایجاد جامعه پیشرفته انسانی" عنوان کرده بود.

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