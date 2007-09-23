به گزارش خبرنگار مهر، ژان پل راپنو سال 1990 "سیرانو دوبرژراک" را بر اساس فیلمنامه ژان کلود کارییر و راپنو ساخت و ژان کلود پتی سازنده موسیقی متن آن بود. در این فیلم 138 دقیقهای بازیگرانی چون ژرار دوپاردیو، ژاک وبر، آن بروشه، ونسان پرز، رولان برتن، فیلیپ ـ موریه ژونو و فیلیپ ولتر به ایفای نقش پرداختند.
داستان "سیرانو دوبرژراک" در پاریس قرن هفدهم میگذرد. دوبرژراک شاعر و فیلسوفی است با یک بینی بسیار بزرگی و به همین دلیل نمیتواند علاقهاش را به دخترعموی خود روکسان ابراز کند. کریستیان هم که به روکسان علاقه دارد از سیرانو میخواهد از طرف او برای روکسان نامههایی عاشقانه بنویسد. روکسان با کریستیان ازدواج میکند و سالها بعد از مرگ او درمییابد ...
فیلم "سیرانو دوبرژراک" در اسکار سال 1991 در پنج رشته بهترین طراحی لباس، بهترین بازیگر مرد، بهترین طراحی صحنه، بهترین چهرهپردازی و بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان نامزد شد، اما تنها توانست جایزه بهترین طراحی لباس را از آن خود کند. همچنین دوپاردیو در کن 1990 برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد.
گویندگان این فیلم سینمایی هنوز مشخص نشدهاند، اما فیلم به مدیریت دوبلاژ قنبری برای واحد امور دوبلاژ سیما دوبله میشود.
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