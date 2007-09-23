ایران تهدیدی برای جهان نیست / نیازی به اقدامات پنهانی علیه تهران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد البرادعی" در مصاحبه با هفته نامه نیوزویک در پاسخ به این پرسش که " آیا به نظر شما صحبت از حمله قریب الوقوع به ایران سبب بهبود شرایط مذاکره با ایران می شود و یا اینکه به آن ضربه می زند؟" گفت : من امروز ایران را به عنوان یک تهدید و یا خطر نمی بینم و تحقیقات و بازرسی های ما نشان می دهد که اگر ایران قصد ساخت سلاح هسته ای را داشته باشد، سه تا هشت سال طول می کشد تا به دانش و فناوری ساخت این سلاح ها دست پیدا کند و این مسئله ای ( تمایل ایران برای ساخت سلاح هسته ای ) است که هنوز ثابت نشده ؛ ما نیازمند مذاکره و بازرسی های بیشتر هستیم و نیازی به انجام اقدامات پنهانی علیه ایران نیست ؛ چیزی که ما هم اکنون نیازمند آن هستیم تشویق میانه روها در ایران است.

نیوزویک پرسید : چندی پیش "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه از افزایش احتمال حمله به ایران در صورت شکست مذاکرات سخن گفت؛ نظر شما درباره آن چیست؟ البرادعی خاطر نشان کرد : باید بگویم من از این مسئله بسیار خوشحال هستم که کوشنر هم اکنون طرفدار مذاکره با ایران بوده و از برنامه کاری ایران و آژانس حمایت می کند.

البرادعی در پاسخ به انتقاد مخالفان، برنامه کاری ایران و آژانس و اظهارات آنها مبنی بر اینکه این برنامه سبب تضعیف اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران می شود گفت : هیاهوها و سوءتفاهم های زیادی درباره برنامه کاری ایران و آژانس وجود دارد؛ این برنامه به عنوان امتحانی برای ایران مطرح است و ما در دو یا سه ماه آینده به این مسئله پی خواهیم برد که آیا ایران در پاسخ دادن به پرسش های موجود جدی است یا خیر؛ اگر ایران واقعا این کار را انجام دهد ما نیز در عوض شرایط بسیار مناسب تری را برای مذاکره مهیا می کنیم و اگر این عمل را انجام ندهد؛ آنگاه بازی ما وارد مرحله دیگری می شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره خودداری ایران از تعلیق غنی سازی اورانیوم افزود: این مسئله (تعلیق غنی سازی ) تمام مسئله و یا پایان آن نیست ، ایران نمی خواهد غنی سازی را متوقف کند و این فقط به ایران و شورای امنیت مربوط می شود.

البرادعی در پاسخ به این پرسش که "چرا برای شفاف سازی، سه ماه به ایران زمان داده شده، اگر ایران قصد شفاف سازی داشته باشد خوب این کار را می توان به سرعت انجام داد" گفت : ما به جز ادامه این مسیر چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ تا زمانی که ایران آماده همکاری باشد من نمی توانم با خواسته آنها مخالفت کنم ؛ اگر ما این کار را انجام نداده و آنگاه بر سر میز مذاکره بنشینیم مطمئنا نمی توانیم به راه حل پایداری در این باره برسیم، شما می توانید با انجام کارهای مختلف این برنامه را به تاخیر انداخته و یا حتی آن را از بین ببرید، اما اگر شما واقع خواهان دستیابی به یک راه حل کامل و جامع هستید باید درباره آن به مذاکره بنشینید.

مدیرکل آژانس بین المللی در پایان در پاسخ به این پرسش که " اگر ایران در این سه ماه اقدام مناسبی را انجام نداد، چه؟ اگر این طرح با زور و یا تهدید همراه نباشد، ایرانی ها می توانند از این فرصت برای ادامه فعالیت خود در زمینه غنی سازی اورانیوم و دسترسی به مواد و تجهیزات اولیه ساخت بمب استفاده کنند"، اظهار داشت : اگر ایران این نکته را ثابت کند که در این فرصت سه ماهه برای به تاخیر انداختن اقدامات شورای امنیت و ادامه فعالیتهای خود استفاده کرده آنگاه حتی در بهترین شرایط هم دیگر کسی از ایران دفاع نمی کند و این نکته ای است که برای آنها روشن شده و خود من نیز درباره آن با ایرانی ها صحبت کرده ام ؛ در آن صورت وقتی همه صحبت از افزایش فشارها و یا حتی تنبیه ایران می کنند دیگر کسی نمی تواند از تهران حمایت کند ؛ اگر بعد از گذشت سه ماه، با یک گزارش منفی از ایران مواجه شویم فکر نمی کنم که دیگر کسی پیدا شود که بگوید خوب حالا یک فرصت دیگر به آنها بدهیم.

بر خلاف ادعاهای واهی مقامهای غربی، جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته ای صلح آمیز خود را تنها با هدف دستیابی به انرژی هسته ای دنبال می کند و هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست، زیرا این امر برخلاف اصول سیاسی و دینی آن است و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرده است، هیچ مدرکی دال بر انحراف این برنامه از مسیر صلح آمیز وجود ندارد.



محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به اظهارات جنگ طلبانه مقامهای غربی گفته بود: از اظهارات جنگ طلبانه علیه ایران بپرهیزید و از جنگ عراق عبرت بگیرید .