درخواست آیسیسکو از یونسکو برای حمایت از نسخ خطی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری دبیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) طی نامه ای رسمی به کوئیچیرو ماتسورا دبیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ ملل متحد (یونسکو) از وی خواست تا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از بین رفتن دستنوشته های اسلامی در قدس شود.

وی در ادامه از ماتسورا خواست تا اسرائیل را تشویق کند تا به اداره دستنوشته های اسلامی قدس اجازه دهد تا عملیات ترمیم و نگهداری این دستنوشته ها را که هر روز در معرض خطر قرار دارند، انجام دهند.

در این نامه آمده است: این اقدامات در واقع هتک حرمت به حقوق بشر و مخالف با قوانین بین المللی است، از این رو باید با دخالت در تصمیم اسرائیل، حصار ممانعت از ترمیم دستنوشته های اسلامی را بردارد.

عثمان تویجری گفت: دستنوشته های اسلامی در واقع میراث انسانی است که باید تلاش خود را برای حفظ آن انجام دهیم .

این در حالی است که سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) در بیانیه قبلی خود رژیم اشغالگر اسرائیل از ورود مواد شیمیایی لازم، تجهیزات مختلف و دستگاههای تخصصی برای ترمیم این دستنوشته ها و نگهداری آنها را به شدت محکوم کرد و گفت: اسرائیل سعی دارد دستنوشته های اسلامی را با هدف تعرض به هویت اسلامی و عربی مسلمانان در قدس از بین ببرد.

این سازمان در ادامه اعلام کرد: این عمل با قوانین بین المللی در تعارض است و از سیاست نژادپرستانه اسرائیل پرده بر می دارد که سعی در یهودی سازی قدس و تعرض به میراث تمدن اسلامی دارد.