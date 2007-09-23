جنگ سرد دامنه ها !

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد به زودی قرار است بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و دولت های جدید این منطقه حتی جغرافیای دامنه های اینترنتی هم تغییر کند. آیکان، سازمان ثبت دامنه های بین المللی که مقر آن در آمریکا است، از مدت ها به خوبی می دانست که برای سازماندهی دوباره شبکه در این کشورها نیاز به ایجاد تغییراتی در ژئوپولتیک این منطقه دارد.

در این راستا این سازمان در تحقیقات خود نشان داده است که در حال حاضر در حدود 10 هزار کاربر روس در پهنای جهانی وب، سایت هایی با دامنه .su (علامت دامنه های اتحاد جماهیر شوروی سابق قبل از انحلال) دارند.

در حقیقت این دامنه یکی از مردمی ترین دامنه هایی است که در روسیه مورد استفاده قرار می گیرد، به طوری که تنها در سال جاری هزار و 500 کاربر سایت های خود را با این دامنه به ثبت رساندند.

این درحالی است که آیکان نمی خواهد این مسئله را درک کند که این استفاده از این دامنه در روسیه هنوز برای بسیاری از سیاستمداران و مردمی که معتقدند باید یاد دامنه قدیمی اتحاد جماهیر شوروی را زنده نگه داشت، یک موفقیت بزرگ بشمار می رود.

آیکان که از مدت ها قبل وظیفه نشان گذاری نام ها و شماره های وب را در تمام کشورها به عهده گرفته است، جنگ سرد خود را با پاکسازی شبکه از دامنه های منسوخ آغاز کرده است.

در حقیقت کدهای هر کشور توسط یک توافقنامه بین المللی با عنوان ISO 3166-1 تنظیم می شود. برپایه این توافقنامه هر کشور می تواند برای دامنه خود از یک علامت دو حرفی استفاده کند.

دامنه .su در 19 سپتامبر 1990 همزمان با انقلاب انفورماتیک به عنوان علامت اختصاری اتحاد جماهیر شوروی به ثبت رسید اما 15 ماه بعد از این ثبت، اتحاد جماهیر شوروی از هم فروپاشید.

این در حالی است که با زنده بودن این دامنه هنوز جغرافیای این کشور در شبکه وجود دارد. به همین علت آیکان تصمیم گرفته است دامنه .ru را جایگزین این دامنه کند.

هرچند این دامنه تنها دامنه منسوخی نیست که از نظر آیکان باید پاکسازی شود، بلکه این سازمان قصد جایگزینی دامنه .cs مربوط به چکسلاواکی سابق که در سال 1993 به دو بخش چک و اسلواکی تقسیم شد را هم دارد.

همچنین دامنه .zr مربوط به کشور زئیر است که در سال 1997 نام آن به جمهوری دمکراتیک کنگو تغییر یافت.

به گفته آلزئی پلاتونف، مدیر موسسه مستقل شبکه های عمومی روسیه، قبل از هر چیز جامعه وجود دارد و بعد تاریخ دامنه به عنوان یک ارزش افزوده در نظر گرفته می شود.

همچنین لابیست هایی که از دولت روسیه مستقل هستند، معتقدند که هنوز بسیاری از دامنه ها وجود دارند که در لیست توافقنامه ISO 3166-1 وارد نشده اند، برای مثال دامنه کشور انگلیس به جای .gb (مخفف بریتانیای کبیر) uk (مخفف اتحاد کشورهای قلمرو پادشاهی) است.