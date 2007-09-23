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۱ مهر ۱۳۸۶، ۹:۱۴

85 درصد از اروپایی‌ها سفرهای خود را اینترنتی برنامه ریزی می کنند

85 درصد از اروپایی‌ها سفرهای خود را اینترنتی برنامه ریزی می کنند

بررسی های یک کمیسیون چند ملیتی در کشورهای اسپانیا، آلمان، هلند، انگلیس و ایتالیا نشان می دهد که 85 درصد از وبگردان اروپایی اینترنت برای سازماندهی برنامه سفرهای خود از شبکه استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون چند ملیتی Synovate در این گزارش نشان داده است که کانال اینترنت به عنوان منبع اصلی کاربران اروپایی برای جستجوی اطلاعات مربوط به سازماندهی سفرهای توریستی است به طوری که 1/93 درصد از کاربران انگلیسی، 7/92 درصد از کاربران هلندی، 89 درصد از کاربران آلمانی، 9/88 درصد از کاربران اسپانیایی و 1/86 درصد از کاربران ایتالیایی از وب برای برنامه ریزی سفرهای خود استفاده می کنند.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین اینترنت به عنوان اولین ابزار برای سازماندهی سفرهای کاری در بین وبگردان اروپایی باقی می ماند. باوجود این درصد استفاده از این ابزار به نسبت سفرهای توریستی پایین تر است.

در حقیقت 9/59 درصد از کاربران آلمانی، 5/56 درصد از کاربران ایتالیایی، 7/54 درصد از کاربران انگلیسی، 8/24 درصد از وبگردان اسپانیایی و 7/40 درصد از کاربران هلندی از این ابزار برای برنامه ریزی سفرهای کاری خود استفاده می کنند.

به علاوه این تحقیق نشان می دهد که 87 درصد از انگلیسی ها، 78 درصد هلندی ها و آلمانی ها،73 درصد از اسپانیایی ها و 70 درصد از ایتالیایی ها ترجیح می دهند به صورت آنلاین محل اقامت سفر خود را رزرو کنند.

کد مطلب 556913

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