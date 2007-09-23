شتاب "مرگ قلبی" در ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، دوم مهر برابر با 24 سپتامبر، روز جهانی قلب نامگذاری شده است تا بهانه ای باشد برای پرداختن به وضعیت بیماریهای قلبی و عروقی که متاسفانه بیشترین علت مرگ و میرها را به خود اختصاص داده است. به طوری که در سال 1910، 10 درصد مرگ و میرها در دنیا به علت بیماریهای قلبی و عروقی بوده است اما این وضعیت در سال 2000 به 50 درصد رسید و پیش بینی شده است این آمار در سال 2020 به 75 درصد مرگ و میرهای شایع در جهان برسد.

کلانشهر تهران، همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند که آمار بالای مرگ و میر به علت بیماریهای قلب نیز، از جمله مواردی است که نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود. این مهم را می توان در آمار سازمان بهشت زهرا (س) نیز جستجو کرد و متوجه شد که بر اساس آخرین آمار از مرگ و میر در تهران که از سوی سازمان بهشت زهرا (س) اعلام شده است، ایست قلبی با 87/9 درصد، همچنان شایع ترین علت فوت تهرانی ها است.

دکتر محمود الله وردی، جراح و متخصص قلب و عروق می گوید: بروز ایست قلبی تا سن‌ 45 سالگی‌ در مردان‌ بیش‌ از زنان‌ است اما پس‌ از آن‌ برابر است‌.

وی، ایست قلبی را حالتی عنوان می کند که طی آن ضربان قلب کاملا از بین می ‌رود.

الله وردی توضیح می دهد: ایست تنفسی اولیه ظرف دقایقی کوتاه باعث ایست قلبی می ‌شود و ایست قلبی اولیه نیز به سرعت به ایست تنفسی می ‌انجامد. تاخیر در درمان‌ حتی‌ برای 3 تا 5 دقیقه‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ مرگ‌ یا آسیب‌ دائمی‌ مغز شود.

به گفته این جراح و متخصص قلب و عروق؛ استرس، دیابت‌ شیرین‌، مصرف‌ برخی داروها که ریتم‌ قلب‌ را دچار اختلال‌ می کند، ادرارآورها که می‌ تواند باعث‌ کاهش‌ پتاسیم‌ خون شود، آدرنالین یا هر دارویی‌ که‌ فشار خون‌ را در یک‌ بیمار قلبی‌ افزایش‌ دهد، از عوامل‌ افزایش ‌دهنده‌ خطر ایست قلبی هستند.

بیماریهای قلبی و عروقی، بیشتر در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد و از هر دو مرگ، یکی به خاطر بیماریهای قلبی است. 35 درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و صنعتی از فشار خون بالا که یک فاکتور مهم در حوادث عروق قلب و مغز است، در رنج بوده و متاسفانه 25 درصد آنان از بیماری خود بی اطلاع هستند و 50 درصد مبتلایان هرگز درمان صحیح نشده اند.

دکتر رضا قلمقاش، رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران با اشاره به کاهش سن ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی، نسبت به عدم توجه جامعه نسبت به این وضعیت، منتقد است و می گوید: نحوه زندگی مردم به عنوان مهم ترین عامل تشدید بیماریهای قلبی و عروقی در کشور، تلقی می شود.

وی؛ از سیگار، کم تحرکی، چربی و چاقی و همچنین استرس، به عنوان عوامل تشدید بیماریهای قلبی و عروقی نام می برد و می افزاید: فرهنگ توجه به بیماریها و نگرانی هایی که از جهت افزایش آنها وجود دارد، در جامعه نهادینه نشده است.

قلمقاش می گوید: متاسفانه در بحث پیشگیری از ابتلا به بیماریها نیز ضعیف هستیم و همواره منتظر می مانیم تا بیمار شویم و بعد به فکر درمان می افتیم.

رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران نسبت به بالا رفتن سهم 50 درصدی ابتلا به بیماریهای قلبی در کشور هشدار می دهد و می افزاید: متاسفانه ادامه چنین روندی، باعث خواهد شد که بزودی با بحران کاهش سن بیماران قلبی مواجه شویم.

دکتر رشید رمضانی، معاون بیماریهای غیرواگیر مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت می گوید: در ایران، از هر 100 هزار مورد بیماری قلبی عروقی، 167 مورد منجر به مرگ شده که باید علاوه بر کاهش این آمار برای جلوگیری از روند رو به افزایش آن در سالهای بعد جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه نوع بیماریهایی که امروزه افراد را در معرض خطر قرار می ‌دهد نسبت به چند دهه گذشته متفاوت شده است، می گوید: امروزه خطرات ناشی از بیماریهای غیرواگیر (بیماریهای مزمن) جایگزین بیماریهای عفونی و عوارض ناشی از آن شده و به همین دلیل اولویت درمانی کشور بر کنترل این بیماریها قرار گرفته است.

رمضانی، از سرطان ها، دیابت، بیماریهای قلبی عروقی و سکته‌ های مغزی و قلبی، به عنوان شایع ترین بیماریهای غیرواگیر یا مزمن نام می برد و می افزاید: تغذیه ناسالم و افزایش وزن، خطر بیماریهای عروق کرونر و عروق تنظیم کننده قلب را بیشتر می کند.

دکتر رضا قلمقاش، رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران با تاکید بر اینکه بیماری قلبی، فرد را در سن باروری اقتصادی معلول می کند، می افزاید: در سالهای دور، اهداف درمان فقط کاهش میزان مرگ و میر بود اما امروزه درمانها فقط به دفع بیماری ختم نمی شود و افزایش بهبهود کیفیت زندگی مردم، نکته ای است که به آن توجه می شود.

وی با اشاره به عوارض ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی که مدام در حال افزایش است، می گوید: اگر بخواهیم رویکردی جامع از درمان داشته باشیم، باید چهار جنبه جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی را مدنظر قرار دهیم. زیرا، بیماری قلبی علاوه بر اینکه جسم را معلول می کند، باعث می شود فرد دچار افسردگی شده و روحیات برهم ریخته ای داشته باشد.

رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران همچنین به مسائل معنوی که در اثر بیماری، فرد را درگیر می ساز، اشاره می کند و می افزاید: فاکتورهای بسیار مهمی در کیفیت زندگی وابسته به سلامت دخیل است که مهم ترین آن، این است که فرد باید بتواند زندگی روزمره خود را با کمترین محدودیت انجام دهد.

وی ادامه می دهد: در واقع، بازتوانی به دنبال فراهم آوردن امکان زندگی روزمره در سطح توقعات فرد، با حداقل محدودیت های فیزیکی و روحی است که از آن به عنوان "زندگی با کیفیت" یاد می کنیم.

رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران تاکید دارد که بازتوانی می تواند از وقوع 26درصد مرگ و میرها بر اثر بیماریهای قلبی، جلوگیری کند. همچنین؛ انجام بازتوانی می تواند تا 21 درصد از رخداد سکته در بیماران قلبی جلوگیری کند که اگر بخواهیم نگاهی به عوارض و هزینه های ناشی از سکته در بیماران قلبی داشته باشیم، متوجه اهمیت بازتوانی خواهیم شد.

به گفته وی؛ با انجام توانبخشی قلبی و بازتوانی تنفسی، می توان تا 13 درصد از انجام عمل جراحی و تا 19 درصد از نیاز بیماران قلبی و عروقی به انجام آنژیوگرافی جلوگیری کند.