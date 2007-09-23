صدور قطعنامه تاثیری در روحیه ملت ایران نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضا زاده در مراسم رژه نیروی های مسلح به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس افزود: به رغم تمام فشارها، ملت و انقلاب اسلامی با تمامی قدرت بر مواضع خود ایستاده و مستحکم تر از همیشه در حال دفاع از ارزشها و آرمان ها خود است.
وی خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب دشمنان فکر می کردند که هنوز نهادی انقلابی شکل نگرفته و با راه اندازی جنگ تحمیلی و تجهیز گروهک ها قصد از پای درآوردن آن انقلاب نو پا را داشتند اما حماسه ملت ایران به حماسه مقاومت تبدیل شد و در تاریخ جاودان و ماندگار ماند.
استاندار فارس تصریح کرد: دفاع مقدس نشان از عظم بزرگ ملی برای دفاع از آرمان های عزیز و حفظ تمامیت ارضی انقلاب اسلامی دارد.
رضا زاده با تاکید بر اینکه نیروی خود باوری در ارتش و سپاه در طی هشت سال دفاع مقدس شکل گرفت ادامه داد: امروزه به گفته وزیر دفاع نیروهای مسلح با نمایش سلاح های مدرن که حاصل تلاش متخصصان ایرانی بوده توان خود را به جهانیان نشان دادند که ساخت هواپیمایی شکاری صاعقه نمونه ای از این توان و اراده است.
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