عمليات اجرايي بخش خشكي فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي ، 16 بهمن ماه آغاز مي شود

معاون برنامه ريزي وزارت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: عمليات اجرايي بخش خشكي فاز 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي پس از اتمام مرحله تسطيح و آماده سازي پالايشگاه 16 بهمن ماه جاري با هزينه اي معادل يك ميليارد و 200 ميليون دلار آغاز مي شود.

اكبر تركان افزود: شركت ملي نفت ايران طرح توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان گازي پارس جنوبي را به شركت پتروپارس به عنوان پيمانكار عمومي واگذار كرده است.

وي اضافه كرد: شركت پتروپارس نيز براي بخش درياي فازهاي 6 ،7 و8 پارس جنوبي با شركت نفتي نروژي استات اويل همكاري مي كند و اين شركت كار مديريت اجرايي اين بخش را مطابق قرارداد بيع متقابلي كه اواخر سال گذشته منعقد شد به عهده گرفته است.

تركان افزود: همچنين شركت پتروپارس براي بخش خشكي پس از برگزاري مناقصه و انتخاب برنده با كنسرسيومي متشكل از شركتهاي ژاپني ، كره اي و ايراني وارد مذاكره شد كه درنهايت منجر به عقد قرارداد ساخت پالايشگاه خشكي شد .

وي درادامه گفت: با اجراي توسعه فازهاي 6 ، 7 و 8 گاز از چاه هايي در 105 كيلومتري ساحل عسلويه استخراج و توسط سه رشته خط لوله زير دريا به صورت سه فاز به پالايشگاه خشكي در عسلويه منتقل مي شود.

به گفته وي، دراين پالايشگاه عمليات جدا سازي و تثبيت ميعانات گازي ، نم زدايي و نتظيم شبنم برروي گاز انجام و محصولات نهايي اين پروژه گاز ترش و خشك ، ميعانات گازي و گاز مايع خواهد بود .

وي افزود: زمان دقيق بهره برداري از اين طرح را به دليل حجم عظيم كار نمي توان اعلام كرد.

وي اضافه كرد: استخراج ، ساخت خطوط لوله انتقال در دريا، ساخت پالايشگاه ها درخشكي و شيرين سازي گاز توليد شده ازميدان گازي پارس جنوبي بخشي از فعاليت هاي انجام شده براي استفاده از ظرفيت هاي كشور به منظور دست يافتن به توسعه است كه اجراي آن در 24 فاز پيش بيني شده و به 24 ميليارد دلار نيز سرمايه گذاري نياز دارد.

