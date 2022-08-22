برگزاری دوره مربیگری فوتبال A آسیا با حضور ۱۶ مربی بومی

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بالاترین سطح مربیگری فوتبال آسیا در همدان اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ فوتبال همدان شاهد برگزاری دوره مربیگری A آسیا در همدان هستیم.

وی افزود: این دوره در مجموعه ورزشی شهید حاجی‌بابایی مریانج در بهترین شرایط امکاناتی از روز گذشته در حال برگزاری است.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با اشاره به تعداد مربیان حاضر در این دوره گفت: ۲۶ مربی در این دوره حاضر هستند که با رایزنی‌هایی که انجام دادیم توانستیم سهمیه بسیار خوبی برای حضور مربیان همدانی بگیریم.

صوفی خاطرنشان کرد: ۱۶ نفر از مربیان این دوره طبق اعلام کمیته آموزش هیئت فوتبال، بومی استان همدان هستند.

وی با اشاره به مدرسین دوره مربیگری فوتبال A آسیا بیان کرد: استاد مسعود اقبالی مدرس بین‌المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا مدرس این دوره و استاد بهروز معین که از ظرفیت‌های بومی استان همدان نیز هستند به عنوان دستیار دوم در این دوره تدریس می‌کنند.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان عنوان کرد: این دوره در ۳ بخش ۸ روزه برگزار شده که روز گذشته شاهد آغاز بخش اول این کلاس بودیم.

صوفی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه گرفتن میزبانی برگزاری دوره مربیگری فوتبال A آسیا در همدان دستاورد بزرگی است، گفت: برای گرفتن این میزبانی و برگزاری آن تلاش‌های بسیاری انجام شده که جا دارد از زحمات مسئول کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت فوتبال استان به ویژه نایب رئیس، دبیر و مسئول کمیته آموزش به صورت ویژه تشکر کنم.



وی افزود: به طور قطع برگزاری این دوره به رشد و توسعه روزافزون فوتبال استان و پیشبرد اهداف هیئت فوتبال استان همدان کمک‌های شایانی خواهد کرد.