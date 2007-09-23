واگذاری مسکن با عزم ملی در حال تحقق است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد سعیدی کیا در آئین واگذاری زمین در اصفهان در قالب طرح مسکن مهر اظهار داشت: کار اجرای این برنامه به وزارت مسکن و وزارت تعاون محول شده است که خوشبختانه این دستگاه ها با آمادگی کامل و با قوت تمام در این عرصه گام برمی دارند.
وی افزود: نهادهای مختلفی در اجرای این برنامه شکل گرفته است و شورای مسکن هر هفته با حضور رئیس جمهور جلسه تشکیل می دهد همچنین کارگروهی متشکل از 11 عضو تشکیل شده است که اختیارات دولت را دارد و همه نیازهای این امر را به منظور هر چه بهتر انجام شدن این طرح بدون معطلی مصوب می کند.
سعیدی کیا خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده همه ساله بیش از یک میلیون و 200هزار تقاضای مسکن داریم که این تعداد با کمبود مسکن روبرو هستند.
وی ادامه یادآور شد: در حال حاضر در کشور 5/17میلیون خانوار زندگی می کنند که برای این تعداد تنها 16 میلیون خانه داریم بر همین اساس باید پیش بینی 5/1 میلیون خانه دیگر مد نظر قرار گیرد.
وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: به طور متوسط در هر سال بیش از 800 هزار نفر ازدواج می کنند که با احتساب این آمار می توان گفت سالانه نیاز به بیش از یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی در کشور داریم.
این مسئول خواستار همکاری دستگاه های دولتی در قالب واگذاری زمین برای اجرای هر چه بهتر این طرح شد و عنوان کرد: تاکنون بیش از هزار و 800 هکتار زمین توسط دستگاه های دولتی واگذار شده است.
سعیدی کیا خطاب به خیرین مسکن ساز بیان داشت: ما آماده هستیم تا زمین مورد نیاز این گروه را تامین کنیم.
وی با اشاره به این که اصفهان همواره در اجرای طرح های مختلف به صورت منسجم عمل می کند، ابراز امیدواری کرد: مسئولان استانی در اجرای این طرح هر چه بیشتر سازمان مسکن و شهر سازی و وزارت تعاون را یاری رسانند.
سعیدی کیا اعلام کرد: در واگذاری زمین هیچ گونه اولویتی وجود ندارد و اولویت ما ترتیب ثبت نام است و اکنون تمام استان ها فعال هستند و روند واگذاری زمین امیدوار کننده است.
استاندار اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: اقدام دولت نسبت به واگذاری زمین یک اقدام انقلابی بود و معضل مسکن از بعد انقلاب یکی از معضلات اصلی به حساب می آمد.
سید مرتضی بختیاری همچنین خاطر نشان کرد: در گذشته باید 60 درصد از هزینه مردم صرف هزینه خرید زمین می شد اما اکنون بخشی از مشکلات این امر حل شده است و مردم دیگر دغدغه خرید زمین را نخواهند داشت.
رئیس مسکن و شهرسازی استان اصفهان نیز در این مراسم افزود: سهمیه اصفهان در سال جاری 110هزار واحد مسکونی است که اصفهان برای 110هزار و 500 مسکن در شهرهای فولادشهر و مجلسی پیش بینی های لازم را به عمل آورده است.
جمشید نورصالحی یادآور شد: در حال حاظر 23 هزار واحد زمین آماده تحویل به مردم است.
همچنین در این جلسه تفاهم نامه های شهرهای نطنز، گلپایگان، شهرضا، تیران و کرون، داران، فریدونشهر و اردستان تحویل مسئولان شرکت تعاونی آنان شد. همچنین تفاهم نامه برخی از شهرها مانند انارک، دامنه، سجزی، و... تحویل بنیاد مسکن اصفهان شد.
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