روغن مخصوص بدون ترانس ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حبیب اله رضایی روز گذشته حاشیه بازدید استاندار مازندران از کشت و صنعت شمال افزود: این روغن برای اولین بار درسطح کشور ساخته شده که بالاتر از استانداردهای جهانی نیز است .

وی با اشاره به ساخت تجهیزات به کار رفته برای تولید این روغن خاطر نشان کرد: کشورهای غربی از جمله آمریکا تاکنون دارای چنین تجهیزاتی نبوده اند .

استاندار مازندران نیز در این بازدید در سخنانی با انتقاد از وضعیت تغذیه نامناسب در سبد غذایی مردم گفت: کارشناسان مسائل تغذیه باید نسبت به برنامه ریزی برای تغذیه غذایی بهتر مردم گام های اساسی بردارند .

ابوطالب شفقت ادامه داد: باید فرهنگ غذای مصرف درست و بهتر به مردم آموزش داده شود .