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۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۴

برای نخستین بار؛

روغن مخصوص بدون ترانس ساخته می شود

روغن مخصوص بدون ترانس ساخته می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کارخانه کشت و صنعت شمال از ساخت روغن مخصوص بدون ترانس در مجتمع تولیدی روغن نباتی کشت و صنعت شمال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حبیب اله رضایی روز گذشته حاشیه بازدید استاندار مازندران از کشت و صنعت شمال افزود: این روغن برای اولین بار درسطح کشور ساخته شده که بالاتر از استانداردهای جهانی نیز است.

وی با اشاره به ساخت تجهیزات به کار رفته برای تولید این روغن خاطر نشان کرد: کشورهای غربی از جمله آمریکا تاکنون دارای چنین تجهیزاتی نبوده اند.

استاندار مازندران نیز در این بازدید در سخنانی با انتقاد از وضعیت تغذیه نامناسب در سبد غذایی مردم گفت: کارشناسان مسائل تغذیه باید نسبت به برنامه ریزی برای تغذیه غذایی بهتر مردم گام های اساسی بردارند.

ابوطالب شفقت ادامه داد: باید فرهنگ غذای مصرف درست و بهتر به مردم آموزش داده شود.

همچنین با حضور استاندار مازندران ، فرماندار شهرستان ساری و مقامات مرکز استان عملیات اجرایی ساخت مسکن محرومین در پنج بلوک 36 واحدی در روستای آبندانسر ساری آغاز شد.

کد مطلب 556982

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