وحدت کلمه و اطاعت از رهبری رمز پیروزی نظام اسلامی است

آیت الله زین العابدین قربانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این عامل اصلی در سال های دفاع مقدس از کارآیی بالای برخوردار بود و به خوبی جنگ را به نفع ملت ایران تمام کرد.

وی تصریح کرد: اتحاد ملی و پیروی از ولایت فقیه در دوران چتگ تحمیلی باعث شد، دولت و ملت ایران به رغم همه فشارها، تهدیدها و کاستی های با تشخیص اولویت ها، خود را برای دفاع از کیان و میهن اسلامی با اتکال به روحیه شهادت طلبی و ایثار ملت ایران پیروز میدان باشد.

آیت الله قربانی با اشاره به اینکه 31 شهریور هر ساله یادآور سالروز تجاوز دشمنان خبیث به میهن اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله است، اظهارداشت: هدف واقعی از تحمیل جنگ نابرابربرملت ایران نابودی انقلاب نوپای اسلامی بود.

وی گفت: تحلیگران و مقامت غربی به این نتیجه رسیده بودند که انقلاب اسلامی کانون الهام بخش جهان اسلام خواهد شد لذا تلاش کردند جلوی پیشرفت آن را سد کنند.

قربانی خاطر نشان کرد: دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس نقطه عطف و یک قطعه زیبای درخشان بر تارک انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: این جنگ نابرابر و ناخواسته نه تنها دستاوردی برای استکبار جهانی با عاملیت صدام نداشت بلکه به یک حرکت عظیم در جهت رشد و خودکفایی این کشور و ارتقای آمادگی های نظامی ملت در حد مطلوب انجامید.

وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس درس بزرگی برای استکبار جهانی است و آنان باید بدانند دهان کجی به ملت سلحشور ایران اسلامی عاقبت ناخوشایندهای برای آنان خواهد داشت.

آیت الله قربانی همچنین در پایان خواستار ترویج و تبیین فرهنگ دوران هشت سال دفاع مقدس در جامعه شد.