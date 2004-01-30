" روباه و انگور " جاي خود را به " گيله اوخان" رشت داد

به گزارش خبر نگار هنري " مهر"، نمايش" گيله اوخان" كه در سومين روز جشنواره به دليل مجروح شدن بازيگرش نتوانست اجراي دوم خود را در تالار نو تئاتر شهر دنبال كند قرار است درآخرين روز جشنواره در دو سانس 14 و 17 در تالار اصلي مولوي به جاي نمايش انصرافي " روباه و انگور "اجرا شود.

"گيله اوخان " نمايشي ازهنرمندان شهرستان رشت است كه بر اساس نمايشنامه "هملت " نوشته " ويليام شكسپير " توسط " كيوان خسرو مرادي " كارگردان اين اثربه گيلاني آدابته (تبديل و بازخواني نمايشي ) شده است . دراجراي اين نمايش داستان، شخصيت ها و همه اسامي در فضاي گيلاني اجرا مي شود و تنها لهجه و اصوات گيلكي به عنوان نشانه در برخي قسمت هاي اجرا به كار رفته است همچنين زبان نمايش به دليل ارتباط با مخاطب فارسي روان انتخاب شده است.

" كيوان خسرو مرادي " كارگردان اين نمايش در گفت وگو با خبر نگار هنري " مهر" درباره چگونگي اجراي مجدد نمايش خود توضيح داد: من براي عذرخواهي و توضيح درباره علت عدم اجراي دوم نمايش خود درتالارنو به دفتر آقاي "شريف خدايي" رفتم . ايشان از من خواست به جاي نمايش " روباه و انگور " كه از حضور در جشنواره انصراف داده است ، " گيله اوخان" را اجرا كنم من نيز به احترام رئيس مر كز هنرهاي نمايشي اين پيشنهاد را پذيرفتم .

وي ادامه داد: نمايش ما در تالار نو شهيد شد زيرا تالا رنو با 20 تماشاگر اصلا براي اجراي نمايشي كه برگزيده جشنواره ايران زمين است مناسب نيست .

گفتني است ، يكي از قوانين جشنواره تئاتر فجر براي حضور نمايش ها در بخش مسابقه ، اورژينال ( اصل) بودن و اجرا نرفتن متن نمايشي است .