مسیر عبور قطار از کنار نقش رستم تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب گفت: در این جلسه که 31 شهریور ماه برگزار شد ، وزارت راه و معاونت میراث فرهنگی بر تغییر مسیر عبور قطار از کنار نقش رستم توافق کردند وقرار شد سازمان میراث فرهنگی و گرشگری ملاحظات مربوط به آثار را به جهت باستان شناسی در نظر بگیرد و وزارت راه نیز مسایل فنی را لحاظ کند.

دکتر فریبرز دولت آبادی افزود: قرار شده سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه ، طی یک هفته بررسی های نهایی خود را درباره نقش رستم به انجام رسانند و شنبه آینده ، 7 مهرماه مسیر قطعی عبور قطار را اعلام کنند ، اگرچه دو مسیر در حال حاضر پیشنهاد داده شده اما به تصویب نرسیده است.