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۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

به دنبال توافق صورت گرفته؛

مسیر عبور قطار از کنار نقش رستم تغییر می کند

مسیر عبور قطار از کنار نقش رستم تغییر می کند

به دنبال توافقات صورت گرفته میان معاونت سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه ،مسیر عبور قطار از کنار نقش رستم تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب گفت: در این جلسه که 31 شهریور ماه برگزار شد ، وزارت راه و معاونت میراث فرهنگی بر تغییر مسیر عبور قطار از کنار نقش رستم توافق کردند وقرار شد سازمان میراث فرهنگی و گرشگری ملاحظات مربوط به آثار را به جهت باستان شناسی در نظر بگیرد و وزارت راه نیز مسایل فنی را لحاظ کند.

دکتر فریبرز دولت آبادی افزود: قرار شده سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه ، طی یک هفته بررسی های نهایی خود را درباره نقش رستم به انجام رسانند و شنبه آینده ، 7 مهرماه مسیر قطعی عبور قطار را اعلام کنند ، اگرچه دو مسیر در حال حاضر پیشنهاد داده شده اما به تصویب نرسیده است.

کد مطلب 557015

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