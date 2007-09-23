به اعضای کنسولگری ایران در بصره آسیبی وارد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد رضا باغ بان" سرکنسول ایران در بصره درگفتگوی تلفنی با خبرگزاری اصوات العراق درباره نحوه وقوع این انفجار گفت : خودروی بمبگذاری شده ای درگوشه ای درنزدیکی ساختمان کنسولگری ایران پارک شده بود، که عصر روزگذشته منفجر شد، اما خسارتی برجای نگذاشت.

سرکنسول ایران دربصره درادامه افزود: این خودرو حامل مواد منفجره ای بود که 4 بار پی درپی منفجر شد.

وی تاکید کرد: این انفجار به هیچ یک از کارکنان کنسولگری ایران آسیبی نرساند.

کنسولگری ایران درمنطقه البراضیعه درمرکز بصره واقع شده است؛ بصره در 590 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد.