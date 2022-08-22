رتبه سوم کشور به هیئت قایقرانی استان بوشهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، هیئت قایقرانی استان بوشهر در ارزیابی برنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ هیأت قایقرانی سراسر کشور، بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزشی و با در نظر گرفتن همه رشته‌های تحت پوشش در فدراسیون قایقرانی استان بوشهر با امتیاز ۵۰۰ برای دومین سال پیاپی به عنوان رتبه سوم انتخاب شد.

این امتیاز بر اساس فعالیت ۳۱ استان فعال در رشته قایقرانی ارائه شده که استان بوشهر توانست با فعالیت‌های چشمگیر خود رتبه سوم کشور را به دست آورد.

مهدی زارعی از پیشکسوتان رشته قایقرانی و دارند مدال‌های رنگارنگ بین المللی حدود شش سال است که ریاست این هیئت را عهده دار بوده و هیئت قایقرانی را با تلاش‌های بسیار و پرورش ۸۰۰ قایقران، ۱۳ ورزشکار ملی پوش و مدال‌های رنگارنگ کشوری و بین المللی از رتبه ۲۸ کشور طی دو سال اخیر به رتبه سوم کشور ارتقا دهد.