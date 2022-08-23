۱ شهریور ۱۴۰۱، ۷:۴۶

معاون استاندار بوشهر:

ظرفیت تولید پرورش ماهی در استان بوشهر به ۶۵ هزار تن می‌رسد

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا چهار سال آینده ظرفیت تولید پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر به ۶۵ هزار تن می‌رسد.

علی باستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه آبزی‌پروری دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است و تلاش داریم که ضمن توسعه پرورش میگو در اراضی ساحلی، طرح‌های پرورش ماهی در قفس در آب‌های استان نیز گسترش یابد.

وی با اشاره به صدور مجوز طرح‌های پرورش ماهی در قفس از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و شیلات اضافه کرد: برای چهار سال آینده استان بوشهر مجوز پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۶۵ هزار تن صادر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به تعریف پنج طرح ماهی در قفس طی سال جاری بیان کرد: دو طرح در تنگستان، دو طرح در بوشهر و یک طرح در شهرستان دیر اجرا می‌شود.

وی ظرفیت تولید این پنج طرح را ۲۵۰ تن عنوان کرد و ادامه داد: این طرح‌ها با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

