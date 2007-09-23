  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

گزارش بازرسان رئیس جمهور در مورد کنار گذر تالاب انزلی هنوز اعلام نشده است

گزارش بازرسان رئیس جمهور در مورد کنار گذر تالاب انزلی هنوز اعلام نشده است

معاون اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: احداث کنار گذر در تالاب انزلی به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست متوقف شد.

مهندس الله قلی جعفری در گفتگو با خبرگار مهر، گفت : نمایندگان رئیس جمهور هفته گذشته با حضور در منطقه ، تبعات ایجاد این کنار گذر در کنار تالاب انزلی را مورد بررسی قرار دادند، اما هنوز گزارش آنان در خصوص ادامه این مسیر و یا تغییر آن اعلام نشده است.

وی در ارتباط با توقف احداث کنار گذر در تالاب انزلی گفت : با توجه به تاثیرات منفی که به دنبال ایجاد کنار گذر برای تالاب انزلی بوجود می آید ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار توقف اجرای این طرح شدند که این امر محقق شد و در حال حاضر ساخت و سازی در منطقه انجام نمی شود.

معاون اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت : تا کنون چندین بار روند احداث متوقف شده و مجدد طرح ادامه پیدا کرده است، اما امیدواریم تا مشخص شدن تکلیف تغییر مسیر ، ادامه ساخت کنار گذر در تالاب انزلی همچنان متوقف بماند.

وی خاطر نشان کرد : منتظر اعلام گزارش بازرسان رئیس جمهور برای مشخص شدن تکلیف نهایی این طرح هستیم.

کد مطلب 557036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها