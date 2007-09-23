گزارش بازرسان رئیس جمهور در مورد کنار گذر تالاب انزلی هنوز اعلام نشده است

مهندس الله قلی جعفری در گفتگو با خبرگار مهر، گفت : نمایندگان رئیس جمهور هفته گذشته با حضور در منطقه ، تبعات ایجاد این کنار گذر در کنار تالاب انزلی را مورد بررسی قرار دادند، اما هنوز گزارش آنان در خصوص ادامه این مسیر و یا تغییر آن اعلام نشده است.

وی در ارتباط با توقف احداث کنار گذر در تالاب انزلی گفت : با توجه به تاثیرات منفی که به دنبال ایجاد کنار گذر برای تالاب انزلی بوجود می آید ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار توقف اجرای این طرح شدند که این امر محقق شد و در حال حاضر ساخت و سازی در منطقه انجام نمی شود.

معاون اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت : تا کنون چندین بار روند احداث متوقف شده و مجدد طرح ادامه پیدا کرده است، اما امیدواریم تا مشخص شدن تکلیف تغییر مسیر ، ادامه ساخت کنار گذر در تالاب انزلی همچنان متوقف بماند.

وی خاطر نشان کرد : منتظر اعلام گزارش بازرسان رئیس جمهور برای مشخص شدن تکلیف نهایی این طرح هستیم.