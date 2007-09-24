کتابی دیگر از احمد اخوت به پیشخوان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ترجمان گوشه ای از احوال نویسندگان به عنوان منزویان عاشق نوشتن است و به شرح و بیان چیزهایی می پردازد که با "نا" و "نه" سروکار دارند، مثل ناخوانده، نانوشته، ناتوانی و...

اخوت در بخش پیش از آغاز، کتاب را با سخنان مارکوس اورلیوس فیلسوف رواقی مسلک رومی این چنین شروع می کند: "انسان عاقل جمع گریز که در صورت ضرورت مردم را تحمل می کند، اگر حق انتخاب داشته باشد انزوا را برمی گزیند. با مردم است اما دلش در جای دیگری پر می کشد این است انزوای نوشتن و فلسفه."

اخوت مجموعه "تا روشنایی بنویس" را کنار عشق و ناتوانی هم نامیده است؛ " تا روشنایی بنویس" یعنی فعلا تا زوال عقل سراغت نیامده بنویس. کسی از فردایش خبر ندارد. همین طور به این معنا که تا خود روشنایی (صبح) بنویس؛ درواقع پاسخی است به آنها که ناتوانی در نوشتن را بهانه ننوشتن می دانند.

این کتاب در 550 نسخه، 283 صفحه و با قیمت 3500 تومان از سوی انتشارات جهان کتاب روانه بازار شده است.