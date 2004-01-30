50 هزار دانش آموز تهراني پيشگيري از اعتياد را آموختند

مجيد زنديه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اشاره به اينكه طرح " مروج سلامت " در 700 دبيرستان شهر تهران برگزار مي شود ، گفت : مدارس انتخاب شده براي طرح " مروج سلامت " در مناطقي قرار دارند كه امكان خطر اعتياد در آن مناطق بيشتر است.

وي افزود: در طرح مروج سلامت دانش آموزان با چهار مقوله اساسي در زمينه پيشگيري كه عبارتند از مصرف دخانيات ، اعتياد ، ايدز و خشونت آشنا مي شوند و آموزش هاي لازم را توسط مربيان مي بينند.

معاون هماهنگي و امور پرورشي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تاكيد بر اين كه مربيان اين طرح دوره هاي آموزشي خاصي را گذرانده اند ، گفت : ضمن اجراي اين طرح مجموعه آموزشي نيز كه شامل سه كتاب خود آموز با عنوان هاي " پيشگيري ويژه دانش آموزان " ، " طرح مروج سلامت براي مربيان " و كتابي نيز ويژه اولياي دانش آموزان و يك فيلم به اسم مروجان سلامت است ، تدارك ديده شده است.

وي همچنين با اشاره به اينكه 30 هزار دانش آموز تهراني در مقطع راهنمايي تحصيلي دوره هاي آموزشي مهارت هاي زندگي را گذرانده اند ، افزود : در اين دوره هاي آموزشي، دانش آموزان با موضوعاتي نظير تصميم گيري ، ايجاد تفكر خلاق ، نحوه برقراري ارتباط آشنا شده و مي آموزند كه چگونه از خود مراقبت كنند و از قرار گرفتن در معرض رفتارهاي پرخطري همچون دخانيات و اعتياد پرهيز كنند.