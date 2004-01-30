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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۱۳

با اجراي طرحهاي "مروج سلامت: و" آموزش مهارتهاي زندگي ":

50 هزار دانش آموز تهراني پيشگيري از اعتياد را آموختند

50 هزار دانش آموز تهراني پيشگيري از اعتياد را آموختند

معاون هماهنگي و امور پرورشي سازمان آموزش و پرورش تهران ضمن تشريح عملكرد سازمان آموزش و پرورش اين استان در مبارزه با ايدز در مدارس گفت : بيش از 50 هزار دانش آموز تهراني تحت پوشش برنامه هاي پيشگيري از اعتياد قرار گرفته اند.

مجيد زنديه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اشاره به اينكه طرح " مروج سلامت " در 700 دبيرستان شهر تهران برگزار مي شود ، گفت : مدارس انتخاب شده براي طرح " مروج سلامت " در مناطقي قرار دارند كه امكان خطر اعتياد در آن مناطق بيشتر است.

وي افزود: در طرح مروج سلامت دانش آموزان با چهار مقوله اساسي در زمينه پيشگيري  كه عبارتند از مصرف دخانيات ، اعتياد ، ايدز و خشونت آشنا مي شوند  و آموزش هاي لازم را توسط مربيان مي بينند.

معاون هماهنگي و امور پرورشي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران  ضمن تاكيد بر اين كه مربيان اين طرح دوره هاي آموزشي خاصي را گذرانده اند ، گفت :  ضمن اجراي اين طرح مجموعه آموزشي نيز كه شامل سه كتاب خود آموز با عنوان هاي " پيشگيري ويژه دانش آموزان "  ،  " طرح مروج سلامت براي مربيان " و كتابي نيز ويژه اولياي دانش آموزان  و يك فيلم به اسم مروجان سلامت است ، تدارك ديده شده است.

وي همچنين با اشاره به اينكه 30 هزار دانش آموز تهراني در مقطع راهنمايي تحصيلي دوره هاي آموزشي مهارت هاي زندگي را گذرانده اند ، افزود : در اين دوره هاي آموزشي، دانش آموزان با موضوعاتي نظير تصميم گيري ، ايجاد تفكر خلاق ، نحوه برقراري ارتباط  آشنا شده و مي آموزند كه چگونه از خود مراقبت كنند  و از قرار گرفتن در معرض رفتارهاي پرخطري همچون دخانيات و اعتياد پرهيز كنند.

کد مطلب 55707

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