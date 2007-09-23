نخستین رادیو قرآن تونس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط ، 90 درصد برنامه های این رادیو قرآن به نام " رادیو قرآن زیتون" به پخش تلاوت قرآن کریم اختصاص دارد.

بقیه برنامه های این رادیو بیان احادیث و سیره نبوی، پخش دعا و آموزش قواعد روخوانی و ترتیل قرآن است .

این رادیو در چارچوب اشاعه اندیشه تسامح گرایانه اسلام همزمان با ماه مبارک رمضان افتتاح شد که با هدف اهتمام به امور قرآنی، توجه به دین اسلام، احیای شعائر دینی، تشویق بر اشاعه اندیشه اسلام، اشاعه ارزشهای صحیح اسلام، تسامح، همبستگی و اعتدال در ماه مبارک رمضان فعالیت می کندد.

افتتاح این رادیو فرصتی برای استفاده از برنامه های دینی و قرآنی است . برخی معتقدند که راه اندازی این رادیوی دینی از جدیدترین اقدامات دولت تونس برای اشاعه اندیشه اسلامی از طریق آموزه های قرآنی به شمار می رود.