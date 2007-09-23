  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

نخستین رادیو قرآن تونس افتتاح شد

نخستین رادیو قرآن تونس افتتاح شد

نخستین رادیوی تخصصی قرآن، در راستای اهتمام به مسائل قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان در تونس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط ، 90 درصد برنامه های این رادیو قرآن به نام " رادیو قرآن زیتون" به پخش تلاوت قرآن کریم اختصاص دارد.

بقیه برنامه های این رادیو بیان احادیث و سیره نبوی، پخش دعا و آموزش قواعد روخوانی و ترتیل قرآن است .

این رادیو در چارچوب اشاعه اندیشه تسامح گرایانه اسلام همزمان با ماه مبارک رمضان افتتاح شد که با هدف اهتمام به امور قرآنی، توجه به دین اسلام، احیای شعائر دینی، تشویق بر اشاعه اندیشه اسلام، اشاعه ارزشهای صحیح اسلام، تسامح، همبستگی و اعتدال در ماه مبارک رمضان فعالیت می کندد.

افتتاح این رادیو فرصتی برای استفاده از برنامه های دینی و قرآنی است . برخی معتقدند که راه اندازی این رادیوی دینی از جدیدترین اقدامات دولت تونس برای اشاعه اندیشه اسلامی از طریق آموزه های قرآنی به شمار می رود.

کد مطلب 557076

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها