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۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۱۶

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران :

راه اندازي قطارهاي سريع السير شهري در تهران ضروري است

راه اندازي قطارهاي سريع السير شهري در تهران ضروري است

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: راه اندازي قطارهاي سريع السير شهري و منوريل با توجه به وسعت و افزايش جمعيت شهر تهران كاملا ضروري است .

به گزارش خبرگزاري مهر مهدي چمران امروز در ديدار با هئيت حمل و نقل عمومي كره جنوبي افزود : در  حال حاضر توسعه شهر تهران و معضل عمده ترافيك در اين شهر ضرورت احداث قطارهاي سريع السير شهري و توسعه مترو را بيش از پيش نمايان مي كند ،  به همين علت افزايش هشت خط جديد به متروي تهران و احداث قطار هوايي در اين شهر در حال طراحي است و اميدواريم هر چه سريعتر به نتيجه برسد .

يانگ ايل مدير كل امور حمل ونقل عمومي وزارت مسكن و حمل ونقل كره جنوبي نيز در اين ديدار گفت : در زمان حاضر در  پنج كلان شهر كره جنوبي بيش از 19 خط مترو به طول 600 كيلومتر ساخته شده و به بهره برداري رسيده است و تا سال 2010 ميلادي 17 خط جديد به طول 250 كيلومتر ايجاد مي شود .

وي افزود : استفاده از حمل ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت كاملا ضروري است وعلاوه بر كاهش ترافيك موجب رفت و آمد راحتتر اقشار كم درآمد در سطح شهر مي شود .

کد مطلب 55708

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