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۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

سعید تقی پور :

نوسان مدیریتی جشنواره مطبوعات را تحت الشعاع قرار داده است

رئیس شورای سردبیری روزنامه جهان اقتصاد گفت: سطح کمی و کیفی جشنواره مطبوعات به دلیل نوسان در مدیریت به میزان قابل قبولی نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره مطبوعات، سعید تقی پور با بیان این مطلب گفت: با تغییر مدیران برگزارکننده جشنواره، رویکردها نیز تغییر کرده و جشنواره مطبوعات دستخوش افت کمی و کیفی می شود. ثبات مدیریتی با رویکردی مشخص راه حل جذب مخاطب بیشتر به جشنواره مطبوعات است.

وی در همین باره افزود: برگزاری جشنواره مطبوعات باید به نهادهای غیردولتی سپرده شود و وزارت ارشاد نیز به عنوان حامی و ناظر حضور داشته باشد.

تقی پور شرکت نکردن برخی مطبوعات و یا خبرنگاران را در جشنواره اقدامی منفی توصیف کرد و گفت: برای تغییر وضعیتی که مطلوب نیست باید انتقاد سازنده داشته باشیم. عدم مشارکت در برگزاری این جشنواره کمکی به اصلاح و بهبود سطح کیفی آن نمی کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران نشریات ایران با بیان این مطلب که دیدگاه های سیاسی دولت در روش های حمایتی و پشتیبانی از مطبوعات تاثیر می گذارد، خاطرنشان کرد: مقامات دولتی باید تلاش کنند شاخص هایی که مربوط به حفظ منافع ملی است درنظر گرفته و در جهت تقویت مطبوعات گام بردارند.

تقی پور که مدتی در سمت مدیرکل مطبوعات داخلی فعالیت می کرد درخصوص بخش نمایشگاه جشنواره عنوان کرد: با تفکیک نمایشگاه کتاب و مطبوعات می توان به منظور ارتباط دست اندرکاران صنعت چاپ ، نشر ، پخش و تمامی صنایع و مشاغلی که به نوعی با مطبوعات در ارتباط هستند، فضایی را تعریف کرد که امکان حضورشان فراهم آمده باشد. به این ترتیب جشنواره مطبوعات کارکرد کسب و کاری نیز پیدا خواهد کرد و مدیر رسانه ها با دست پر از نمایشگاه باز می گردند. در حال حاضر نمایشگاه بیشتر جنبه هزینه بر دارد. 

کد مطلب 557086

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