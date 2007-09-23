نوسان مدیریتی جشنواره مطبوعات را تحت الشعاع قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره مطبوعات، سعید تقی پور با بیان این مطلب گفت: با تغییر مدیران برگزارکننده جشنواره، رویکردها نیز تغییر کرده و جشنواره مطبوعات دستخوش افت کمی و کیفی می شود. ثبات مدیریتی با رویکردی مشخص راه حل جذب مخاطب بیشتر به جشنواره مطبوعات است.

وی در همین باره افزود: برگزاری جشنواره مطبوعات باید به نهادهای غیردولتی سپرده شود و وزارت ارشاد نیز به عنوان حامی و ناظر حضور داشته باشد.

تقی پور شرکت نکردن برخی مطبوعات و یا خبرنگاران را در جشنواره اقدامی منفی توصیف کرد و گفت: برای تغییر وضعیتی که مطلوب نیست باید انتقاد سازنده داشته باشیم. عدم مشارکت در برگزاری این جشنواره کمکی به اصلاح و بهبود سطح کیفی آن نمی کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران نشریات ایران با بیان این مطلب که دیدگاه های سیاسی دولت در روش های حمایتی و پشتیبانی از مطبوعات تاثیر می گذارد، خاطرنشان کرد: مقامات دولتی باید تلاش کنند شاخص هایی که مربوط به حفظ منافع ملی است درنظر گرفته و در جهت تقویت مطبوعات گام بردارند.

تقی پور که مدتی در سمت مدیرکل مطبوعات داخلی فعالیت می کرد درخصوص بخش نمایشگاه جشنواره عنوان کرد: با تفکیک نمایشگاه کتاب و مطبوعات می توان به منظور ارتباط دست اندرکاران صنعت چاپ ، نشر ، پخش و تمامی صنایع و مشاغلی که به نوعی با مطبوعات در ارتباط هستند، فضایی را تعریف کرد که امکان حضورشان فراهم آمده باشد. به این ترتیب جشنواره مطبوعات کارکرد کسب و کاری نیز پیدا خواهد کرد و مدیر رسانه ها با دست پر از نمایشگاه باز می گردند. در حال حاضر نمایشگاه بیشتر جنبه هزینه بر دارد.