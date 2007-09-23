احتمال کناره گیری حزب کمونیسم از طیف علاوی/ مخالفت حزب فضیلت اسلامی با پیوستن به ائتلاف چهارگانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، مفید الجزایری عضو کمیته مرکزی حزب کمونیسم (یکی از گروه های تشکیل دهنده فراکسیون العراقیه) اعلام کرد: در صورتی که ضرورت ایجاب کند از فراکسیون العراقیه کناره گیری خواهیم کرد و به فراکسیونی دیگر خواهیم پیوست.

وی اظهارداشت : فراکسیون العراقیه در تصمیم گیریهای خود با ما رایزنی نمی کند و این یکی از مسائل اصلی است که همواره از آن انتقاد کرده ایم.

فراکسیون العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق پنجمین فراکسیون پارلمان به شمار می رود که 24 کرسی از 275 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.

از سوی دیگر"جابر خلیفه جابر" معاون دبیرکل حزب فضیلت اسلامی اظهار داشت : ائتلاف میان حزب فضیلت اسلامی و جریان صدر در فرصت مناسب خود مطرح خواهد شد. به گفته وی، این دو حزب از یک مکتب واحد یعنی مکتب شهید محمد صدر نشات گرفته اند و دیدگاه های آنها نیز به یکدیگر نزدیک است.

وی درباره پیوستن حزب فضیلت اسلامی به ائتلاف چهارگانه (متشکل از حزب مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان) گفت : برخی طرفهای حاضر در ائتلاف از حزب فضیلت اسلامی خواسته اند که وارد ائتلاف شود، اما بعید می دانم این امر حاصل شود، زیرا ائتلاف چهارگانه، طایفه گرایی و تقسیمات حزبی را تشدید می کند.

حزب فضیلت اسلامی 15 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد.

این حزب که یکی از احزاب موجود در ائتلاف عراق یکپارچه به شمار می رفت در ماه مارس از ائتلاف کناره گیری کرد.

فراکسیون صدر نیز در تاریخ 24 شهریوراز ائتلاف عراق یکپارچه کناره گیری کرد.این فراکسیون، 32 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد.