مراسم افطاری باید با اموال حلال برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر نصر فرید واصل مفتی سابق مصر با اشاره به اینکه باید نیت گستراندن سفره های رحمان در ماه مبارک رمضان مشخص شود، گفت: باید تعیین شود شخصی که این سفره ها را برپا می کند، از در آمد حلال این کار را می کند یا حرام تا از نظر شرعی مشکلی ایجاد نکند.

وی با تأکید بر اینکه باید در این زمینه احکام خاصی صادر شود که افطار دادن به دیگران تنها با اموالی که حلال است، صورت گیرد، تصریح کرد: بر اساس شریعت، خدا کاری را که جز برای او اخلاص نداشته باشد، قبول نمی کند. از این رو این مسئله از اهمیت به سزایی برخوردار است .