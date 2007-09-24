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۲ مهر ۱۳۸۶، ۹:۴۴

مفتی سابق مصر:

مراسم افطاری باید با اموال حلال برگزار شود

مراسم افطاری باید با اموال حلال برگزار شود

مفتی سابق مصر گفت: گستراندن سفره های رحمان به وسیله هر گروهی که مشخص نیست از چه راهی هزینه این سفره را به دست آورده اند، مجاز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر نصر فرید واصل مفتی سابق مصر با اشاره به اینکه باید نیت گستراندن سفره های رحمان در ماه مبارک رمضان مشخص شود، گفت: باید تعیین شود شخصی که این سفره ها را برپا می کند، از در آمد حلال این کار را می کند یا حرام تا از نظر شرعی مشکلی ایجاد نکند.

وی با تأکید بر اینکه باید در این زمینه احکام خاصی صادر شود که افطار دادن به دیگران تنها با اموالی که حلال است، صورت گیرد، تصریح کرد: بر اساس شریعت، خدا کاری را که جز برای او اخلاص نداشته باشد، قبول نمی کند. از این رو این مسئله از اهمیت به سزایی برخوردار است .

کد مطلب 557097

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