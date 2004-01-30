حجم مبادلات تجاري ايران و آلمان كاهش يافت

رايزن اقتصادي سفارت آلمان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: حجم صادرات آلمان به ايران در سال 2003 ميلادي به دو ميليارد و152 ميليون يورو رسيد كه در مقايسه با سال قبل از آن حدود 80 ميليون دلار كاهش داشت.

ماركوس پوتسل افزود: حجم صادرات آلمان به ايران را در سال 2002 ميلادي دو ميليارد و 233 ميليون و 598 يورو بيان كرد و

افزود: صادرات آلمان به ايران عمدتا شامل ماشين آلات سنگين ، صنايع پتروشيمي ، ژنراتورها و قطعات خودرو سازي است .

پوتسل گفت: حجم صادرات ايران به آلمان نيز در سال 2003 ميلادي با حدود 79 ميليون يورو كاهش در مقايسه با سال 2002 ميلادي به حدود 241 ميليون يورو رسيد .

وي حجم صادرات ايران به آلمان را در سال 2002 ميلادي حدود320 ميليون يورو ذكر كرد و افزود: در سال 2002 ميلادي ، از كل صادرات ايران به آلمان حدود 45 درصد محصولات نساجي ، حدود يك چهارم صادرات خشكبار و بقيه عمدتا شامل محصولات كشاورزي بوده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر مبادلات تجاري ايران و آلمان به صورت آزاد انجام نمي شود تصريح كرد: در صورت آزاد شدن مبادلات تجاري به طور قطع ميزان مبادلات دو كشور افزايش خواهد يافت.

پوتسل تاكيد كرد: پيش بيني مي شود پس ازپايان يافتن مذاكرات مربوط به قرارداد بازرگاني و تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپايي شرايط دسترسي به بازار براي دو طرف تسهيل و مبادلات تجاري دو كشور افزايش يابد.