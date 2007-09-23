مراسم اعتکاف ماه رمضان در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این مراسم مقارن26، 27و 28رمضان در مسجد جامع شهدای شیراز برگزار شده و چنانچه دفاتر شهرستانی تبلیغات اسلامی نیز علاقمند به برگزاری این مراسم باشند می توانند در این خصوص اقدام کنند.

وی ادامه داد: این مراسم امسال با همکاری دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در استان فارس، اداره اوقاف و امور خیریه و تبلیغات اسلامی فارس و در محدوده سنی 15سال به بالا برای پسران و 13سال به بالا برای دختران برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس اجرای برنامه های ویژه برای جوانان در طول اعتکاف را یکی از ویژگی های مراسم امسال دانست و افزود: برنامه های اعتکاف رمضان در دو بخش عمومی که شامل مرثیه سرایی، دعا خوانی ، سخنرانی و... برای عمومی مردم و برنامه هایی نظیر حلقه های معارف و جلسه پرسش پاسخ ویژه جوانان و نوجوانان پیش بینی شده است.

حجت الاسلام خوشنویس ادامه داد: در بخش حلقه معارف، گروه های 15 نفری از جوانان در طول اعتکاف به صورت چند ساعت در روز گرد هم آمده و به تبادل نظر پیرامون مسائل روزجامعه مانند سینما و جوان، ماهواره، اینترنت و...می پردازند.

وی با تاکید بر اینکه در این مراسم معتکفین باید از برنامه های اجرا شده تبعیت کنند، تاکید کرد:علاقمندان برای حضور در این مراسم حداقل لوازم شخصی و امکاناتی مانند قرآن، مفاتیح و... را به همراه داشته باشند تا حین برگزاری مراسم با مشکلی مواجه نشوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس با اعلام اینکه مراسم به صورت مشترک و همزمان برای خواهران و برادران برگزار می شود، ادامه داد: امسال شرکت کنندگان در ابعاد مختلف اجرای مراسم چه از نظر مادی و یا معنوی شریک هستند.

حجت الاسلام خوشنویس با بیان اینکه پیش بینی می شود در مراسم اعتکاف ماه رمضان امسال پذیرای سه هزار نفر از مردم شهرستان شیراز باشیم، یادآورشد: علاقمندان می توانند به سازمان تبلیغات اسلامی فارس واقع در میدان امام حسین و در شهرستان های نیز برای کسب اطلاع از امکان برگزاری، به تبلیغات اسلامی آن شهرستان مراجعه کنند.

وی گفت: امسال دومین سال از برگزاری این مراسم در ماه رمضان بود و سال گذشته نیز حدود یک هزار نفر در این ایام معتکف شدند.

مدیر کل تبلغیات اسلامی فارس اعتکاف را یکی از سنت های فراموش شده ای عنوان کرد که در زمان جمهوری اسلامی احیا شد و افزود: امروزه می توان از اعتکاف به منزله شاخص ارزیابی و اهرمی برای پیشرفت فیزیکی معنویت در جامعه استفاده کرد.

خوشنویس با بیان اینکه با اعتکاف می توان میزان معنویت در جوانان را مورد ارزیابی قرار داد تصریح کرد: پارادوکسی که در ظاهر و باطن جوانان جامعه امروز ما قرار دارد منجر به نگرانی ما و خوشحالی دشمنان شده اما باید در نظر داشت که آن نگرانی و حتی خوشحالی ها در بسیاری از جنبه ها بی دلیل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم احیا در شهرستان شیراز گفت: امسال با ابتکار دفتر آیت الله حائری شیرازی مسجد شهدای شیراز به عنوان متمرکزترین مکان برای برپایی مراسم مذکور انتخاب شده که مانند سنوات گذشته در شیراز و دیگر شهرستان های فارس برگزار خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: امسال سعی شده برای افزایش کیفیت برنامه های اجرایی در این شب از مداحان، سخنرانان و مشاهیر کشوری نیز دعوت شود.