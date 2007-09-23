هنر چون نمایاندن

همچنان که یک اثر چیزی جز خودش را بازنمایی نمی کند معنایی که به همراه دارد نیز فقط با نمایش خودش به ذهن مخاطب متبادر می شود. معنای برآمده از اثر هنری هیچ گاه به طور کامل دریافت نمی شود و با هیچ درکی مرتفع نمی شود. این ویژگی با طبیعت پیامدین هنر گره خورده است. "وقتی یک اثر هنری را در دست می گیریم یک جسم عینی ساده در مقابل خود قرار نداده‌ایم که صرفا در آن خیره شویم به امید اینکه معنای مفهومی خاصی بر ما آشکار شود ... اثر هنری ما را به تصاحب خود در می آورد، در ما شوک ایجاد می کند، ما را می دزد، در درون ما دنیایی طبق خواست خود بنا می کند، و ما را اسیر آن دنیا می‌سازد".

اما آن چه بعدی از اثر هنری است آن است که با آشکار شدنش سایر ابعاد را به حاشیه می فرستد. در زیبایی شناختی گادامر بازنمود و پنهان سازی درمقابل یکدیگر قرار نمی گیرند، بلکه نموده شده ها نمایان گر حضور نانموده ها در درون نموده ها هستند. تنها در بودن محض است که اثر هنری تمام اعماق غیر قابل درک اش را به ما می نمایاند. این مدعا که معنای اثر هیچ گاه به طور کامل درک نمی شود از سوی قیاس زبان شناسانه ای که اندیشمندانه باشد قابل تایید است.

هنر زبانی دارد که در آن نشانه ها و نمادها کارکردی مشابه دستگاه های نشانه شناسی پیدا می کنند. گادامر به تفسیر مجاز زنده معنایی در درون هر واژه و بعد درونی تکثر می پردازد. طبق این تفسیر زبان بازنمایی (میمسیس) مجموعه ای از معانی مفروض نیست بلکه مجموعه ای پایدار و بی پایان از معانی است . محدودیت صورت زبانی به گونه ای است که هیچ سخنوری نمی تواند آن را کامل کند. ناقص بودن هر معنای کشف شده در اثر بیش از اینکه از امکان وجود معانی دیگر بکاهد امکان وجود چنین معانی را افزیش می دهد. "اثر هنری ماهیتا راه نامحدودی بر همسازی های جدید و بی پایان معنا باز می کند." و علاوه بر این "این بی پایانی، زبان هنر را از سایر ابزارهای بیان مفاهیم متمایز می سازد."

بحث گادامر درباره زیبایی شناختی بن مایه های جسورانه تری را مطرح می کند: هنر در طبیعت خود خاصیت پرسشگری دارد، آثار هنری به بازنمود معنا می پردازند، بازنمود معنا وضعیت شناختی هنر را بنا می کند، ویژگی شناختی هنر از یک سو آن را قابل درک تر می سازد و سوی دیگر پیچیده تر، و آثار هنری همیشه قابل باز تفسیر شدن هستند. وضعیت گادامر هرمنوتیکی است، البته نه به این دلیل که فرضیه بنیادین آن نامشخص است بلکه به این دلیل که این فرضیه از بحث های مختلفی که هسته مرکزی آن را شکل می دهند آگاه است.

تصمیم گادامر در نمایان ساختن محتوای شناختی تجربه زیبایی شناختی او را ملزم به نشان دادن زمینه هستی شناسانه ذهنیت‌گرایی ساخت. از نظر گادامر نزدیک شدن به اثر هنری تنها بر اساس عکس‌العمل های ذهنیت گرایانه و یا تنها با توجه به خواست هنرمند، نشان دهنده عدم درک نکته اصلی است. در صحبت هرمنوتیکی، نگاه فلسفی باید بر شکل ذهنیت گرایی و هدف از تجربه هایش معطوف باشد. این مسئله بازسازی اندیشمندانه ای از ذهنیت گرایی زیبایی شناختی را آغاز می کند. او در کتاب "حقیقت و روش" می نویسد:

تمام خودشناسی ما برخاسته از چیزی است که هگل آن را جوهر می نامد، جوهر به این دلیل که تمام رفتارها و اهداف ذهنی ما را تحت الشعاع قرار می دهد، و از آنجا که این رفتارها و اهداف ذهنی امکان درک هر سنتی را محدود و از پیش انگاشته می‌سازند، هرمنوتیک فلسفی تعریف می شود. به این شکل تا وقتی که روح را با تمام مادیاتی که ماهیت آن را تعیین می کنند ذهنی انگاشته شوند، پدیدارشناسی روح هگل زیر سوال می رود.

گادامر در "وابستگی زیبایی" جوهر را این گونه توصیف می کند:

"جوهر" با وجود عدم ظهور در خودآگاهی اندیشمندانه به مثابه چیزی که ما را تثبیت می کند شناخته شده است، و هر چند که برای هستی هر آنچه روشنایی، آگاهی، بیان و ارتباطی ضروری است اما هرگز به طور کامل قابل بیان نیست.

آشکارسازی پایه های هستی شناسانه تجربه زیبایی شناختی از اهمیتی که گادامر بر هنر قائل است نمی کاهد. هدف مشخص کردن مشروعیت شناختی تجربه زیبایی شناختی است، و این با نشان دادن اینکه چگونه تجربه زیبایی شناختی شامل چیزی بزرگتر در وجود چیزی کوچکتر می شود به دست می آید. توانایی تجربه زیبایی شناختی در بیان ساختارهای هستی شناسانه فراشخصی، به شرح معنای "جوهر" و رویکرد اندیشمندانه به آن می پردازد.

زیبایی شناختی گادامر بیشتر معطوف تجربه بنیادهای مفاهیم انتزاعی خود است. مسئله اصلی نام گذاری و تشریح واقعیتی که در اثر هنری نشان داده می شود نیست، بلکه هدف تلاش در جهت گفتن چیزی درباره تجربه ای است که شخص حاصل می کند. تاملات گادامر با ادعای مطرح شده در هنر، طبیعت مقارن با آن ادعا، و کشف تاثیرات تجربه بر آن ادعا، آغاز می شود. به طور مشخصی هدف در این زیبایی شناختی متناقض است: درک چیزی که عامل شکل دهنده و حمایت کننده است اما تنها خود را در تجربه زیبایی شناختی نشان می دهد.

