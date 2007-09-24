آیه روز:

واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتَامى والمساکینِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت أیمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا.



و خدا را بپرستید و چیزى را شریک او قرار ندهید ، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیکى کنید، یقیناً خدا کسى را که متکبر و خودستاست دوست ندارد .

سوره نساء، آیه

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) :



لکل شیء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساکین والفقراء .

هر چیزی را کلیدی است و کلید بهشت دوستی مستمندان و فقیران است .



کنز العمال ، ج 6 ، ص 469 ، ح 16587

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:





ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا عند الله و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله .





چه خوب است تواضع و فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا برای رسیدن به پاداش الهی و از آن بهتر بی اعتنائی و تکبر مستمندان در برابر اغنیا به خاطر تکیه به خدا است .