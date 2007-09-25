آیه روز:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب .



آنچه خدا از اموال و زمینهاى اهل آن آبادى ها به پیامبرش بازگرداند اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد ، تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد . و از اموال و احکام و معارف دینى آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد ، باز ایستید و از خدا پروا کنید زیرا خدا سخت کیفر است .

سوره حشر، آیه 7

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

امام علی (ع) در نهج البلاغه :

لا تستح من اعطاء القلیل ، فان الحرمان اقل منه .

از بخشش کم، حیا مکن زیرا محروم ساختن از آن هم کمتر است .

امام حسن (ع) :

قیل له ما الکرم ؟ قال : الابتداء بالعطیة قبل المسألة واطعامالطعام فی المحل .

از آن حضرت سؤال شد : کرم چیست ؟ فرمود : بخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطی .



تحف العقول ، ص 227