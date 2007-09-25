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۳ مهر ۱۳۸۶، ۸:۲۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب .

آنچه خدا از اموال و زمینهاى اهل آن آبادى ها به پیامبرش بازگرداند اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد ، تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد . و از اموال و احکام و معارف دینى آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد ، باز ایستید و از خدا پروا کنید زیرا خدا سخت کیفر است .

سوره حشر، آیه 7

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

امام علی (ع) در نهج البلاغه :

لا تستح من اعطاء القلیل ، فان الحرمان اقل منه .

از بخشش کم، حیا مکن زیرا محروم ساختن از آن هم کمتر است .

امام حسن (ع) :

قیل له ما الکرم ؟ قال : الابتداء بالعطیة قبل المسألة واطعامالطعام فی المحل .

از آن حضرت سؤال شد : کرم چیست ؟ فرمود : بخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطی .

تحف العقول ، ص 227

کد مطلب 557142

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